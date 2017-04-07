كواليس استبعاد هاني من حسابات البدري

التحرير

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بدأ الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة حسام البدري، تجميد محمد هاني، الظهير الأيمن للقلعة الحمراء بعد، ظهوره أساسيًا في تشكيل الفريق طوال الفترة الماضية.

وعلمت "التحرير"، أن "البدري"، حذر "هاني" من التقصير في مهامه، عقب ظهوره بشكل مميز، وبدء ظهور بعض العروض الاحترافية، من جانب وكيله نادر شوقي.

ولمح هاني لبعض المقربين منه، أنه يريد خوض تجربة الاحتراف في الفترة المُقبلة، ولكن ينتظر عرضا احترافيا بشكل رسمي؛ ليبدأ التحدث عن إمكانية رحيله.

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وظهر اللاعب بشكل غير جيد في التدريبات في الفترة الأخيرة، الأمر الذي استدعى البدري إلى تحذيره بشكل قوي في أكثر من مرة، مطالبًا إياه بالتركيز.

واضطر المدير افني للنادي الأهلي لاستبعاد هاني من التشكيل الأساسي في مبارتي الداخلية وبتروجت، واللعب بأحمد فتحي ظهير أيسر، مع دخول عمرو السولية، في وسط الملعب.