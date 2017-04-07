رواتب أغلى 10 لاعبين في مصر.. «صلاح» في الصدارة ب 70 مليون جنيه سنوياً

كرة القدم هي الرياضة، صاحبة الشعبية الأعلى، مقارنة بأي رياضة أخرى على مستوى العالم، كبار صغار، رجال أو نساء، الجميع يتابعها، ولشعبيتها الهائلة، ولالتفات أنظار معظم الأشخاص بالعالم إليها، أصبح لاعبي كرة القدم، هم الأشهر عالمياً، وأصحاب الأجور الأعلى من بين باقي ممارسي الرياضات الأخرى، أو ممتهني أي وظيفة أخرى.

إليكم في هذا المقال، تقرير لرصد رواتب أغلى عشرة لاعبين بمصر، من بينهم المحترف، ومنهم من يلعب محلياً.

1- محمد صلاح

صلاح، محبوب الملايين، يبلع من العمر 24 عاماً، من مواليد محافظة الغربية، يلعب حالياً بفريق روما الإيطالي، ومن قبله لعب لعدة أندية منها (المقاولون العرب، تشيلسي، بازل السويسري، فيورنتينا).

الراتب السنوي للاعب: 70 مليون جنيه سنوياً.

2- محمد النني

لاعب أرسنال الإنجليزي، ومنتخب مصر، يبلغ من العمر 24 عاماً، لعب لعدة فرق منها الأهلي المصري والمقاولون العرب.

الراتب السنوي للاعب: 60 مليون جنيه.

3- رمضان صبحي

لاعب فريق ستوك سيتي الإنجليزي، ومنتخب مصر، ومن مواليد 1997، يبلغ من العمر 20 عاماً، لم يلعب قبل إنتقاله لستوك سيتي سوى للأهلي المصري.

الراتب السنوي للاعب: 11.232 مليون جنيه.

4- أحمد المحمدي

يلعب حالياً ضمن صفوف هال سيتي الإنجليزي، يبلغ من العمر 29 عاماً، لعب قبل انتقاله للدوري الانجليزي، لنادي إنبي، وغزل المحلة.

الراتب السنوي للاعب: 9.6 مليون جنيه.

5- أحمد فتحي

لاعب الأهلي المصري، ومنتخب مصر، يبلغ من العمر 32 سنة، من مواليد محافظة بنها، لعب قبل انضمامه للأهلي، في بنها للناشئين، والإسماعيلي.

الراتب السنوي للاعب: 5 مليون، و 250 ألف جنيه.

6- عبدالله السعيد

لاعب الأهلي ومنتخب مصر، يبلغ من العمر 31 عاما، من مواليد محافظة الإسماعيلية، لعب للإسماعيلى قبل انضمامه للأهلي في عام 2011.

الراتب السنوي للاعب: 4 مليون، و 320 ألف جنيه.

7- باسم مرسي

مهاجم الزمالك، ومنتخب مصر، يبلغ من العمر 25 عاماً، من مواليد محافظة الغربية، لعب قبل انضمامه للزمالك في عام 2014، لبتروجيت 2012 – 2013، والإنتاج الحربي 2013 – 2014.

الراتب السنوي للاعب: 4 ملايين جنيه.

8- وليد سليمان

لاعب خط وسط النادي الأهلي، ومنتخب مصر، يبلغ من العمر 32 عاماً، من مواليد المنيا، لعب قبل الإنضمام للأهلي لكل من (حرس الحدود، الجونة، بتروجيت، إنبي).

الراتب السنوي للاعب: 3 مليون، و 375 ألف جنيه.

9- محمود حسن تريزيجيه

لاعب المنتخب، من مواليد كفر الشيخ، يبلغ من العمر 22 سنة، معار حالياً من نادي اندرلخت البلجيكي، إلى فريق موسكرن الذي شارك معه إلى الآن في 20 مباراة، أحرز فيهم 4 أهداف.

الراتب السنوي للاعب: 3 ملايين، و 200 ألف جنيه.

10- أحمد الشناوي

حارس مرمى الزمالك، ومنتخب مصر، يبلغ من العمر 25 عاماً، من مواليد محافظة بور سعيد، لعب للمصري، قبل انضمامه للزمالك في 2014.

الراتب السنوي للاعب: 3 مليون، و 200 ألف جنيه.

المصدر : مصرفايف