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الصحة: وفاة مواطن وإصابة 21 آخرين في انقلاب أتوبيس بسوهاج​

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الصحة: وفاة مواطن وإصابة 21 آخرين في انقلاب أتوبيس بسوهاج​ الصحة: وفاة مواطن وإصابة 21 آخرين في انقلاب أتوبيس بسوهاج​

مصراوي Masrawy

انقلاب أتوبيس

كتب - أحمد جمعة:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الجمعة، وفاة موطن وإصابة 21 آخرين إثر انقلاب أتوبيس بطريق سوهاج البحر الأحمر.​

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، أنه تم الدفع بـ12 سيارة إسعاف كانت في موقع الحادث في غضون 5 دقائق.

وأشار مجاهد، في تصريحات صحفية، إلى أنه تم نقل حالة الوفاة إلى مستشفى أخميم المركزي، فيما تم نقل المصابين إلى مستشفيات سوهاج العام واخميم المركزي، لافتا إلى أن الإصابات تراوحت ما بين اشتباه مابعد الارتجاج وكسور متفرقة بالجسد، وقطع بفروة الرأس وسحجات وكدمات، وجميعهم حالتهم مستقرة ويتلقون الرعاية الطبية اللازمة.

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