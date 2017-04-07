وزيرا التعليم والهجرة يشاركان في الاحتفال بيوم اليتيم

كتبت- ياسمين محمد:

شارك الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والسفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، في احتفالية يوم اليتيم، التى تنظمها جمعية الباقيات الصالحات برئاسة الدكتورة عبلة الكحلاوى، بحضور المهندس عصام شرف، رئيس الوزراء الأسبق.

وأكد شوقي، ضرورة دعم هؤلاء الأطفال، والمحافظة على تلبية حقوقهم الاجتماعية، مشيرًا إلى أن الوزارة تسعى دائمًا إلى الاهتمام بهؤلاء الأطفال فى المدارس، وتقديم كافة الدعم لهم.

وقدم شوقى الشكر على كل الجهود التى تبذلها الجمعية، موضحًا أن هذا الاحتفال يأتى فى إطار التكامل بين مؤسسات الدولة، ومنظمات المجتمع المدنى.

وعلى هامش الاحتفال تفقد الوزيران حجرات الأطفال، وحجرات دار المسنين.

من جهتها، تقدمت الكحلاوي بالشكر والتقدير لوزيرى التربية والتعليم، والهجرة، مطالبة وزير التربية والتعليم، مساهمة الوزارة فى مشروع محو الأمية الذي تقيمه الجمعية. ووعد الوزير بدراسة هذا الأمر.