أخبار عاجلة

محافظ دمياط لـ"مصراوي": فرص عمل جديدة للشباب بالقطاع الخاص -
محافظ الفيوم: وقف مدير المدرسة المتهم بالاعتداء على طفلة عن العمل -
بالصور.. أمطار غزيرة وبرق ورعد على محافظة بورسعيد -
عضو مجلس إدارة الأهلي: «رجال اليد» وعدوا فأوفوا -
بالفيديو.. سعد سمير وأجاي يرقصان في فرح مؤمن زكريا -
بالفيديو| لاعبو الأهلي يحتفلون بكأس السوبر لليد في حمام السباحة -
المدير الفني للفريق اليد بالأهلي: نستحق الفوز بالسوبر الإفريقي -
عماد وحيد: فوز «اليد» بالسوبر استكمال لسلسة انتصارات الأهلي -
كابتن كرة اليد بالأهلي: كنت واثقا من الفوز بالسوبر الإفريقي -
جولة إعادة بين حبيب وعسكر على مقعد «المصيلحي» بالشرقية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

وزيرا التعليم والهجرة يشاركان في الاحتفال بيوم اليتيم

Google+ Print
وزيرا التعليم والهجرة يشاركان في الاحتفال بيوم اليتيم وزيرا التعليم والهجرة يشاركان في الاحتفال بيوم اليتيم

مصراوي Masrawy

طارق شوقي وزير التربية والتعليم

كتبت- ياسمين محمد:

شارك الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والسفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، في احتفالية يوم اليتيم، التى تنظمها جمعية الباقيات الصالحات برئاسة الدكتورة عبلة الكحلاوى، بحضور المهندس عصام شرف، رئيس الوزراء الأسبق.

وأكد شوقي، ضرورة دعم هؤلاء الأطفال، والمحافظة على تلبية حقوقهم الاجتماعية، مشيرًا إلى أن الوزارة تسعى دائمًا إلى الاهتمام بهؤلاء الأطفال فى المدارس، وتقديم كافة الدعم لهم.

وقدم شوقى الشكر على كل الجهود التى تبذلها الجمعية، موضحًا أن هذا الاحتفال يأتى فى إطار التكامل بين مؤسسات الدولة، ومنظمات المجتمع المدنى.

وعلى هامش الاحتفال تفقد الوزيران حجرات الأطفال، وحجرات دار المسنين.

من جهتها، تقدمت الكحلاوي بالشكر والتقدير لوزيرى التربية والتعليم، والهجرة، مطالبة وزير التربية والتعليم، مساهمة الوزارة فى مشروع محو الأمية الذي تقيمه الجمعية. ووعد الوزير بدراسة هذا الأمر.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
محافظ دمياط لـ"مصراوي": فرص عمل جديدة للشباب بالقطاع الخاص

محافظ دمياط لـ"مصراوي": فرص عمل جديدة للشباب بالقطاع الخاص

محافظ الفيوم: وقف مدير المدرسة المتهم بالاعتداء على طفلة عن العمل

محافظ الفيوم: وقف مدير المدرسة المتهم بالاعتداء على طفلة عن العمل

بالصور.. أمطار غزيرة وبرق ورعد على محافظة بورسعيد

بالصور.. أمطار غزيرة وبرق ورعد على محافظة بورسعيد

غلق طريق "الخارجة أسيوط" بسبب العواصف

غلق طريق "الخارجة أسيوط" بسبب العواصف