ميناء بورسعيد السياحي يضع اللمسات الأخيرة لاستقبال 1280سائحًا..غدًا

بورسعيد - طارق الرفاعي:

يستعد ميناء بورسعيد السياحى لاستقبال السفينة السياحية Al.BATRos، غدًا السبت، والتي تعد أولى السفن السياحية التي تصل المحافظة خلال العام الجاري، وترفع علم جزر الباهاما وعلى متنها 1280سائحًا وطاقم بحارة.

وأعلنت هيئة موانئ بورسعيد، في بيان لها، عن أن السفينة يبلغ طولها 205.4 مترا وعرضها 25.2 مترا، وسوف تغادر الميناء في نفس اليوم متجهة إلى ميناء إيطاليا، مشيرة إلى أن استئناف حركة السياحة بالميناء سيعطي للتوكيلات الملاحية وشركات السياحة في العالم مؤشرًا جيدًا لأجواء الأمن والأمان السائدة بالبلاد حاليًا، واستعادة حركة السياحة المعتادة بميناء بورسعيد.

يذكر أن الميناء شهد استقبال ثلاث سفن سياحية خلال العام الماضي، منها أطول سفينة فى العالم وهي genting dream وعلى متنها 2000 سائح، والباخرة voayager وعلى متنها 600 سائح، والسفينة star clipper، أسرع السفن الشراعية فى العالم وعلى متنها 150 سائحًا.