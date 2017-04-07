ضبط عامل تحرش بربة منزل في الطريق العام بأسيوط

أسيوط - أسامة صديق:

ألقى عددٌ من أهالي منطقة الحمراء بمدينة أسيوط، اليوم الجمعة، القبض على شخص أثناء تعديه على ربة منزل بالضرب والتحرش الجنسي حين مرورها بالشارع، وأحضروه لقسم شرطة ثان أسيوط وبصحبتهم المتعدى عليها.

كان اللواء عاطف قليعي، مدير أمن أسيوط، تلقى إخطارًا من شرطة النجدة بتقديم بلاغ لقسم شرطة ثان أسيوط من "م. م. م"، ربة منزل مقيمة بحي السادات، بتضررها من "أ. ح. س"، عامل مقيم بالحمراء بقسم ثاني أسيوط، للتعدي عليها بالسب والشتم والتحرش بها جنسيا أثناء سيرها.

وحضر بصحبتها أحد الأشخاص ويدعى "م. ع. س"، بالمعاش، مقيم بذات الناحية، كشاهد على الواقعة وأيد مضمون ما جاء بأقوال المبلغة.

وبمواجهة المتهم، أقر أمام ضباط المباحث بارتكابه الواقعة، وحُرير المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة.