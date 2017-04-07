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بالصور.. أسيوط تحتفل بيوم اليتيم بمشاركة 1000 طفل

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مصراوي Masrawy

أسيوط تحتفل بيوم اليتيم (1)أسيوط تحتفل بيوم اليتيم (1)

أسيوط تحتفل بيوم اليتيم (2)أسيوط تحتفل بيوم اليتيم (2)

أسيوط تحتفل بيوم اليتيمأسيوط تحتفل بيوم اليتيم

أسيوط تحتفل بيوم اليتيم (4)أسيوط تحتفل بيوم اليتيم (4)

أسيوط تحتفل بيوم اليتيم (5)أسيوط تحتفل بيوم اليتيم (5)

أسيوط تحتفل بيوم اليتيم (6)أسيوط تحتفل بيوم اليتيم (6)

أسيوط تحتفل بيوم اليتيم (7)أسيوط تحتفل بيوم اليتيم (7)

أسيوط تحتفل بيوم اليتيم (8)أسيوط تحتفل بيوم اليتيم (8)

أسيوط تحتفل بيوم اليتيم (9)أسيوط تحتفل بيوم اليتيم (9)

أسيوط تحتفل بيوم اليتيم (10)أسيوط تحتفل بيوم اليتيم (10)

أسيوط تحتفل بيوم اليتيم (11)أسيوط تحتفل بيوم اليتيم (11)

أسيوط تحتفل بيوم اليتيم (12)أسيوط تحتفل بيوم اليتيم (12)

أسيوط تحتفل بيوم اليتيم (13)أسيوط تحتفل بيوم اليتيم (13)

أسيوط تحتفل بيوم اليتيم (14)أسيوط تحتفل بيوم اليتيم (14)

أسيوط تحتفل بيوم اليتيم (15)أسيوط تحتفل بيوم اليتيم (15)

أسيوط تحتفل بيوم اليتيم (16)أسيوط تحتفل بيوم اليتيم (16)

أسيوط تحتفل بيوم اليتيم (17)أسيوط تحتفل بيوم اليتيم (17)

أسيوط تحتفل بيوم اليتيم (18)أسيوط تحتفل بيوم اليتيم (18)

أسيوط تحتفل بيوم اليتيم (19)أسيوط تحتفل بيوم اليتيم (19)

أسيوط تحتفل بيوم اليتيم (20)أسيوط تحتفل بيوم اليتيم (20)

أسيوط تحتفل بيوم اليتيم (21)أسيوط تحتفل بيوم اليتيم (21)

أسيوط - أسامة صديق:

شهد المهندس ياسر الدسوقي، محافظ أسيوط، اليوم الجمعة، احتفال المحافظة بمناسبة يوم اليتيم العربي، الذي يوافق أول جمعة من أبريل كل عام.

شهد الاحتفال، الذي نفذته المحافظة بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي، وجمعية الأورمان بحديقة الفردوس بحي شرق مدينة أسيوط، مشاركة نحو 1000 طفل يتيم من مختلف دور رعاية الأيتام بالمحافظة، والجمعيات الأهلية، وبمشاركة عدد من الجهات حكومية تتضمن: مديريات التضامن الاجتماعي، والشباب والرياضة، والثقافة، والتربية والتعليم، والمنطقة الأزهرية والقيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

بدأ الاحتفال بالسلام الوطني وآيات من الذكر الحكيم، ثم عرض لبعض الفقرات الغنائية وتقديم الهدايا المادية والعينية، للأطفال الأيتام والأمهات المثاليات والطلاب المتميزين والمتفوقين دراسيًا وحفظة القرآن الكريم.

من جهته، أكد محافظ أسيوط، خلال كلمته، أن الاحتفال بيوم اليتيم يعكس مظهرًا رائعًا من مظاهر التكافل الاجتماعي الذي نحرص عليه جميعًا، مشيرًا إلى أن المحافظة لا تدّخر جهدًا في الاهتمام بالأيتام من خلال تقديم الرعاية والدعم الكامل للجمعيات الأهلية والمنظمات غير الحكومية التي تعمل في هذا المجال.

وأكد المحافظ على أهمية تلك الاحتفالات في نفوس أبنائنا، وحث جميع القيادات التنفيذية وأهل الخير على مساندة أبنائنا الأيتام وتقديم الدعم المادي والمعنوي لهم ومشاركتهم جميع الاحتفالات والمناسبات، وتشجيعهم على الجد والعمل وتقديم أوجه الرعاية لهم.

شارك في الاحتفال حشد كبير من أبناء المحافظة، واشتمل على العديد من الأنشطة الثقافية والفنية والمسابقات الرياضية وماراثون رياضي ومباراة كرة قدم للأطفال.

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