فينجر: أعتقد أن سانشيز يريد البقاء

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أكد آرسين فينجر المدير الفني لأرسنال الإنجليزي لكرة القدم، عبر موقع "ديلي ستار" البريطاني، خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم الجمعة، أنه يعتقد أن التشيلي أليكسيس سانشيز، مهاجم الفريق، ليس لديه رغبة في الرحيل عن صفوف الجانرز، ويسعى للاستمرار داخل الفريق.

وقال فينجر: "أعتقد أنه في الأساس يريد البقاء بالنادي، والأمر متوقف على التوصل لاتفاق مع مدير أعماله".

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يذكر أن سانشيز لم يجدد تعاقده مع النادي حتى الآن، وأشارت تقارير، إلى إمكانية رحيله عن النادي الإنجليزي.

ويأتي أرسنال في المركز الخامس بجدول الدوري الإنجليزي، برصيد 54 نقطة.