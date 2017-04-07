كونتي: استعادة «أكي» قرار صائب

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قال المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي، المدير الفني لفريق تشيلسي،اليوم الجمعة، إنه غير نادم على استعادة الهولندي ناثان أكي مدافع البلوز السابق، الذي كان يلعب ضمن صفوف نادي بورنموث الموسم الماضي، معارًا من تشيلسي.

وأضاف كونتي، في تصريحات نقلتها صحيفة "إكسبريس" البريطانية": "استعادة اكي كان قرار صائب، والمهم لنا أن نفحص لاعبينا، ونرى تحسنهم من فترة إلى أخرى".

وتابع الإيطالي: "إذا وجدنا اللاعب قادرا على البقاء، ولديه القدرة على إظهار إمكانياته، سيعود حتماً إلى المشاركة مع البلوزا".

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وواصل: "أنا سعيد لوجود أكي معنا مرة أخرى، إنه ليس من السهل حين تأتي وتجد 5 مدافعين ذو مستوى عال في نفس الفريق".

واختتم: "أشعر بالسعادة لالتزامه في التدريبات، لقد كان قرارا صائب باستعادته خدماته مرة أخرى هذا الموسم".

ويأتي تشيلسي في صدارة جدول الدوري، برصيد 72 نقطة، وبفارق 7 نقاط عن ملاحقه توتنهام صاحب المركز الثاني.