«تموين القليوبية»: توزيع استمارات تحديث البطاقات مجانا على المستفيدين

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قال أحمد السيد، وكيل وزارة التموين بالقليوبية، إن الاستمارات التي يتم توزيعها على المواطنين بمكاتب التموين، بشأن تحديث بيانات المستفدين من البطاقات التمونية، توزع مجانًا ودون أي مقابل، والوزارة تحذر من أي تلاعب في هذا الشأن.

أضاف السيد، في بيان له، اليوم الجمعة، أن وزارة التموين تتحمل تكاليف تحديث بيانات بطاقات التموين ولن يتحمل المواطن أي مبالغ.

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وأوضح: "نسعي حاليًا وفق تعليمات الوزير علي مصيلحي إلى التعاون مع الجهات المعنية، لعلاج الخلل في البطاقات التموينية، والذي ظهر نتيجة عدم وجود بيانات بعض المستفدين ممن ليس لديهم رقم قومي"، مؤكدًا أنه لن يتم حذف أي مواطن من منظومة البطاقات التموينية بالمحافظة.