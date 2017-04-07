بالفيديو...مراهق يحمل رأسه "المذبوح" مئات الأمتار أملاً في إسعافه

شيماء مصطفى

تداول نشطاء على مواقع التواصل الإجتماعي، مقطع فيديو يظهر مراهق برازيلي، وهو ينجح في الحفاظ على حياته، بعد أن تعرض للذبح من قبل عصابة من "البلطجية".

وسار المراهق البرازيلي، ما يقرب من ربع ميل لينجو بحياته ممسكاً رأسه شبه المقطوع في وضع مستقيم، بعد شجار مع العصابة القاتلة، وذلك وفقاً لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وتُــظهر لقطات فيديو نشرتها الشرطة جنوبي البرازيل، بابلو باتريك دي سوزا، البالغ من العمر 18 عاماً، حاملاً رأسه في وضع مستقيم، وقالت إنها عثرت عليه، يوم الإثنين الماضي، 3 أبريل/ نيسان، جالساً على جانب الطريق بمدينة بونتا دا فيجيا، ببلدية بنها بالبرازيل، وذكرت الصحيفة، أن السكين قطع تقريباً نصف عنقه، مما كشف عن الأنسجة والعضلات.

وعلى الرغم من أنه كان شِبه مذبوحٍ، بدا المراهق هادئاً وصافي الذهن، بحسب ما شرحه عمال الإنقاذ، مؤكدين أن المراهق نُـقِل إلى مُستشفى ماريتا كوندر بورنهاوزن في إيتاجاي، حيث خضع لعملية جراحية لإنقاذ حياته.

المصدر : سبوتنيك

شبكةعيونالإخبارية

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