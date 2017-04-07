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رئيس اللجنة الفرعية للقضاء بالكونجرس الأمريكي يصل القاهرة

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رئيس اللجنة الفرعية للقضاء بالكونجرس الأمريكي يصل القاهرة رئيس اللجنة الفرعية للقضاء بالكونجرس الأمريكي يصل القاهرة

مصراوي Masrawy

السيناتور الجمهورى داريل عيسى

كتب- طه عبيد:

وصل مطار القاهرة الدولي، الجمعة، السيناتور الجمهورى داريل عيسى، رئيس اللجنة الفرعية للقضاء التابعة للمحاكم والملكية الفكرية وشبكة الإنترنت بالكونجرس الأمريكى، على رأس وفد للقاء عدد من المسئولين في ، وبحث آخر التطورات على الساحتين العربية والدولية.

وقالت مصادر أمنية بالمطار، إن رئيس اللجنة الفرعية للقضاء التابعة للمحاكم والملكية الفكرية وشبكة الإنترنت بالكونجرس الأمريكى، والوفد المرافق له وصل على الطائرة الإيطالية القادمة من روما، وذلك للقاء عدد من المسئولين في مصر وبحث آخر التطورات على الساحتين العربية والدولية.​

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