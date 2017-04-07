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مدارس كبرى بالسعودية تطلب معلمين ومعلمات فى كافة التخصصات وتحدد الشروط والأوراق المطلوبة

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مدارس كبرى بالسعودية تطلب معلمين ومعلمات فى كافة التخصصات وتحدد الشروط والأوراق المطلوبة مدارس كبرى بالسعودية تطلب معلمين ومعلمات فى كافة التخصصات وتحدد الشروط والأوراق المطلوبة

أعلنت مدارس كبرى فى المملكة العربية “عربى ولغات ودولية” عن حاجتها إلى معلمين ومعلمات فى كافة التخصصات وبمختلف مراحل التعليم، وقد قامت بشنر إلعان فى جريدة الأهرام بتاريخ 7 أبريل 2017 تحدد فيه التخصصات المطلوبة والشروط الواجب توافرها والأوراق والمستندات وطريقة التقديم.

أولا: التخصصات المطلوبة من المعلمين والمعلمات فى المدارس العربية

 

لغة عربية، علوم، تربية فنية، حاسب آلى، وكيل، معلم قراءات، صفوف أولية، فيزياء، مصادر تعلم، مدير مدرسة، مسرح، رياضيات، كيمياء، اجتماعيات، مرشد طلابى، رائد نشاط، موسيقى، لغة إنجليزية، أحياء، لغة فرنسية، مشرف تربوى، محضر مختبر، رياض أطفال.

ثانياً: التخصصات المطلوبة فى المدارس اللغات والدولية

Biology – chemistry – physics – science – Math

ثالثاً: الأوراق والمستندات المطلوبة

– صورة من المؤهل العلمى للمتقدم ويكون موافق للتخصصات المطلوبة.

– السيرة الذاتية للمتقدم، وصورة حديثة.

– صورة من شهادة الدبلوم أو الماجستير أو الدكتوراة إن وجدت لدى المتقدمين.

– صورة من شهادات الخبرة فى مجال التخصص.

– صورة من الدورات التدريبية أو الأعمال والإنجازات التى قام بها المتقدم فى مجال تخصصه.

رابعاً: طريقة التقديم

– على من يرغب فى التقديم للعمل بكبرى المدارس بالسعودية فى التخصصات المطلوبة يرجى إرسال صورة من الأوراق المطلوبة على البريد الالكترونى التالى Email_Edu@maalina.net أو الاتصال على أرقام التليفونات الموجودة فى صورة الاعلان التالى :

 

المصدر : مصرفايف

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