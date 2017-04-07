التعليم تكرم الفائزين في مسابقة "اللغة العربية الفصحى"

القاهرة- (أ ش أ):

كرمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الفائزين في مسابقة "التحدث باللغة العربية الفصحى والخطابة والإلقاء الشعرى وتعميق دراسة النحو" لعام 2016 / 2017، وذلك للعام الرابع والعشرين على مستوى الجمهورية، والعام التاسع عشر على مستوى الوطن العربي.

وأوضح مدير عام تنمية اللغة العربية، الدكتور أحمد السعيد شلبي- في تصريحات صحفية الجمعة- أن الوزارة أخذت على عاتقها المسئولية، ووفرت كل السبل والإمكانات الضرورية للطلاب؛ من أجل خروج المسابقة بصورة رائعة، مشيرًا إلى أن مراحل المسابقة تبدأ من المدرسة، فالإدارة، فالمديرية، ثم على مستوى الجمهورية، ثم تأتى المرحلة الأخيرة على مستوى الوطن العربي.

وأضاف شلبي أن المسابقة عقدت لطلاب وطالبات الصف الثالث الإعدادي، والصف الثالث الثانوي، وأن من أهدافها إحياء فن الخطابة المرتجلة التي تبني الشخصية الفعالة، ورفع مستوى الطلاب في الإلقاء الشعري المعبر الذي يؤدى إلى ارتقاء الأسلوب والنطق السليم، وكذا تنشيط مهارة التحدث بالفصحى.

وأوضح شلبي أنه تم تكريم العشرة الأوائل الفائزين من كل صف على مستوى الجمهورية، وكذا الفائزين على مستوى الوطن العربي وعددهم 8 طلاب من مصر، والبحرين، والكويت، وفلسطين، وذلك بمنحهم شهادات تقدير، ومكافآت مالية قيمة.