الشرطة تعيد "كفيف" لأسرته بعد تغيب 10 سنوات

كتب – فتحي عمر وسامح غيث:

نجحت الشرطة، اليوم الجمعة، في إعادة " كفيف " لأسرته، بعد تغيبه عن محل إقامته منذ أكثر من عشر سنوات، وإقامته لدي سيدة تقوم برعايته والعطف عليه.

تلقى قسم شرطة محطة سكك حديد الإسماعيلية، بلاغا من الخدمة الأمنية المعينة برصيف المحطة بحدوث مشادة كلامية بين كلا من طرف أول "حسني. ع - 70 سنة - مزارع " وطرف ثان "شقيقه "عبد العزيز - 53 سنة – كفيف"، ومتغيب عن المنزل و"علية. ع، 52 سنة، ربة منزل" وذلك بسبب رفض الثاني الذهاب بصحبة شقيقه، حيث كان متغيبا عن محل إقامته منذ أكثر من عشر سنوات، وكان يقيم لدي السيدة سالفة الذكر التي كانت تقوم برعايته والعطف عليه بصحبة عائلتها منذ فترة طويلة.

تم التصالح بين الطرفين بناءً على رغبتهما وتم تسليم المتغيب لشقيقه بعد أخذ التعهد اللازم عليه بحسن رعايته وقدم الشكر للسيدة التي قامت برعاية شقية طيلة هذه الفترة.

بالعرض على اللواء قاسم حسين مدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات أمر باتخاذ كافة الإجراءات القانونية وتحرير المحضر اللازم.

تحرر المحضر اللازم بقسم شرطة محطة سكك حديد الإسماعيلية وأرسل لقسم شرطة الإسماعيلية لقيادة وعرضه على النيابة.