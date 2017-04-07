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عاجل| حريق بقسم شرطة بولاق الدكرور والدفع بعدد كبير من سيارات الإطفاء.. والداخلية تصدر بيان تكشف تفاصيل وسبب الحريق

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عاجل| حريق بقسم شرطة بولاق الدكرور والدفع بعدد كبير من سيارات الإطفاء.. والداخلية تصدر بيان تكشف تفاصيل وسبب الحريق عاجل| حريق بقسم شرطة بولاق الدكرور والدفع بعدد كبير من سيارات الإطفاء.. والداخلية تصدر بيان تكشف تفاصيل وسبب الحريق

أصدرت وزارة الداخلية، بياناً منذ قليل، كشفت فيه تفاصيل الحريق الذي وقع بقسم شرطة بولاق الدكرور، حيث دفعت الحماية المدنية، بعدد من سيارات الإطفاء، وكشفت الداخلية، السبب وراء هذا الحريق.

تفاصيل حريق قسم شرطة بولاق الدكرور

هذا وسيطرت قوات الحماية المدنية على حريق نشب داخل إحدى الغرف بقسم شرطة بولاق الدكرور، نتيجة لماس كهربائي في جهاز تكييف، وذلك بعدما انتقلت 3 سيارات إطفاء الى موقع الحادث، وتمكنت من السيطرة عليه دون وقوع أي إصابات.

 

وكانت غرفة عمليات نجدة الجيزة قد تلقت بلاغًا باشتعال النيران فى إحدى الغرف داخل قسم شرطة بولاق الدكرور، وعلى الفور انتقل رجال الحماية المدنية بالجيزة إلى المكان، وتم التعامل مع الحريق وإخماده.

 

المصدر : مصرفايف

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