أزمات دوللي شاهين مع الرقابة.. آخرها حظر أغنية «بابا»

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كثيرًا ما تثير الفنانة دوللي شاهين الجدل حولها بسبب ملابسها المثيرة وتصريحاتها الجريئة، وكليباتها التي غالباً ما يعترض عليها جهاز الرقابة على المصنفات الفنية، ونرصد في التقرير التالي أبرز أزمات "دوللي" مع الرقابة.

أغنية بابا



منعت الرقابة على المصنفات الفنية أغنيى دوللي شاهين "بابا"، وهي من ضمن ألبوم "سندريلا" الجديد، المفترض طرحه بالأسواق قريباً، وجاء ذلك لما تحتويه من كلمات اعتبرتها الرقابة تحريضاً للأطفال على الوالدين.

أصدقاء زوجتي

رفضت الرقابة الموافقة على الفيلم السينمائي "أصدقاء زوجتي"، واعتبر تقريرها أن "موضوع الفيلم ينافي الأخلاق والقيم التي تنتهجها المجتمعات العربية والإسلامية"، حيث يدور الفيلم حول امرأة متزوجة ينشغل عنها زوجها بالعمل كثيراً، لتعاني من فراغ عاطفي مما يدفعها لقضاء معظم الوقت على شبكة الإنترنت، لتتعرف على بعض الرجال من مختلف الدول العربية، ويتطور ذلك إلى لقاءات صريحة بينهم.

إلا أن مؤلف الفيلم خالد محيي الدين والشركة المنتجة استنكرا قرار الرقابة، ووصفوه بالـ"ظالم"، وقرروا اللجوء للجنة التظلمات لأن فكرة الفيلم ليست من وحي الخيال، على حد قولهم، بينما تلمس الواقع ولها قصص شبيهة في صفحات الحوادث.

ويشارك دوللي بطولة الفيلم الفنانون "خالد أبو النجا، ميسرة، محمد لطفي، ساندي، وحيد سيف، ميمي جمال".

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إلغاء الرقابة

طالبت دوللي بإلغاء الرقابة على المصنفات الفنية في لبنان، وبررت ذلك بأن السينما تمر بظروف صعبة، بسبب تدخل الرقابة في طريقة طرح الموضوعات، مشيرةً إلى أنه لا يصح وجود رقيب على حرية الإبداع، مؤكدةً أن "الرقابة لابد أن تكون من فريق العمل سواءً من المخرج أو المنتج أو المؤلف، والسينما الأمريكية تحدد أعمار مشاهدي أفلامها، ويجب أن تقتدي السينما اللبنانية بذلك، أو على الأقل إنشاء جهاز رقابة مكون من مخرجين وفنانين، بحيث يكون الرقيب على الفن فنانًا".

أغنية ممنوعة من العرض

تغنت دوللي خلال حفلها بمدرسة خاصة مسيحية لبنانية "كولدج ديليسيال"، بأغنية منعتها الرقابة من العرض على الفضائات، لما تحمل من "كلمات مثيرة ومنافية للقيم"، وفقًا للرقابة، وأيضًا بسبب ملابس دوللي التي وُصفت بـ"المثيرة" خلال الحفل الذي شهد تحرش بعض الطلاب بها، وتقدم المحامي نبيه الوحش ببلاغ للنائب العام للتحقيق في هذه الواقعة.