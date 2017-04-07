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صور| «أمن دمياط» يحتفل مع 1200 طفل بيوم اليتيم

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صور| «أمن دمياط» يحتفل مع 1200 طفل بيوم اليتيم صور| «أمن دمياط» يحتفل مع 1200 طفل بيوم اليتيم

التحرير

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كتبت:- سميرة حسن

نظمت مديرية أمن دمياط، اليوم الجمعة، احتفالها السنوي بيوم اليتيم، بالتنسيق مع الإدارة العامة لأندية وفنادق الشرطة، وحضر الاحتفال نحو 1200 طفل وطفلة من دور الأيتام بالمحافظة.

بدأت فعاليات الاحتفال بعروض تنوعت بين عزف فريق الموسيقى بعض مقطوعات الأغانى الوطنية، ومسرح العرائس.

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أعرب اللواء علاء حلبص، نائب مدير الأمن، عن سعادته بهذه المناسبة، مؤكدًا على شرف المديرية بإحياء هذا الاحتفال سنويًا تكريمًا لأطفال فرعايتهم حق لهم وواجب.

وفي نهاية الاحتفال تم توزيع هدايا رمزية على الأطفال.

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التحرير

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