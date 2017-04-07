فيديو| تبيع إنتاجها للدولة بهذا الثمن.. أول محطة طاقة شمسية بالصعيد

التحرير

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بمبادرة منه للاستفادة من شمس مصر الساطعة، تمكن أحد المواطنين في محافظة المنيا، من إنشاء محطة طاقة شمسية لإنتاج الكهرباء، تُعد هي الأولى من نوعها في الصعيد، وربطها بشبكات نقل الكهرباء، حيث يباع إنتاجها للدولة.

"التحرير" توجهت إلى المحطة، المقامة بالظهير الصحراوي الغربي لمركز العدوة شمال المنيا، حيث أجرت جولة بها، والتقت مالكها والعاملين بها.

يقول عمرو السعدي، رئيس مجلس إدارة شركة جرين جيت وان، المالكة للمحطة، أن تكلفتها تخطت المليون و800 ألف جنيه، منوهًا بأنها تنتج 650 كيلو بايت، وأنها تُعد أول محطة من نوعها في الصعيد.

السعدي أوضح أن المحطة مقسمة إلى 4 مصفات، كل واحدة 25 كيلو، و4 إنفرترات كل واحد 25 كيلو، وأن التصميم مصري والعمالة مصرية، وأن فكرة إنشائها جاءت بسبب معاناة المواطنين من الانقطاع المستمر للتيار الكهربائي، فضلًا عن ما تحققه من مكاسب مادية جيدة.\

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وأشار السعدي، إلى تطلعه لتوسعة المحطة؛ لتنتج نحو 2 ميجا لتغذية المصانع والمزارع بالمحافظة، مؤكدًا أن المستقبل للطاقة الشمسية، لسد احتياجات ما تحتاجه الدولة من طاقة كهربائية.

وأكد مالك المحطة، الدور الإيجابي لشركة كهرباء مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء في دعم المشروع، إضافة إلى دور التنفيذيين بالمحافظة، وتذليل كافة المعوقات التي واجهها خلال بداية المشروع.

"السعدي" ذكر أنه أبرم عقدا مع شركة كهرباء مصر الوسطى، مدته 25 عامًا لبيع إنتاج الكهرباء للدولة، على أن يكون سعر الكيلو بايت الواحد مقابل جنيه و8 قروش، مشيرا إلى أن تلك القيمة ستتغير بارتفاع أسعار الكهرباء.