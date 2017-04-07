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صور| الاحتفال بيوم اليتيم في حديقة التاريخ ببورسعيد

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شارك العشرات من الأطفال بجمعيات ومؤسسات رعاية الأيتام بمحافظة بورسعيد، اليوم الجمعة، باحتفالية عيد اليتيم التي نظمتها المحافظة بحديقة التاريخ المطلة على المجرى الملاحي لقناة السويس.

شهدت الاحتفالية تقديم عدد من الفقرات الفنية والغنائية، وتنظيم عدد من الألعاب الترويحية والترفيهية في ظل تجاوب وفرحة من الأطفال بجانب تقديم عدد من الهدايا لهم.

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ومن المنتظر أن يشارك اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، وعدد من أعضاء مجلس النواب والقيادات التنفيذية بالمحافظة في الاحتفالات.

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