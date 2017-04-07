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حظك اليوم برج الحمل السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

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حظك اليوم برج الحمل السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى حظك اليوم برج الحمل السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

برج الحمل

مهنياً: يوفر لك هذا اليوم طاقة كبيرة جدّاً ويجعلك مميزاً في مواجهة أرباب العمل إذا كنت تعمل في الشأن العام

عاطفياً: أدعوك الى عدم إحراج الحبيب في هذا اليوم لأنه غير مرتاح نفسياً ولن يرتاح إلى من سيقترب منه ويحاول محادثته

صحياً: عاملان غير مباشرين يؤثران فيك اليوم نابعان من توترات نفسية وعصبية

ابراج مكتوب

برج الحمل

ربما يحدث شيء ما يغير أفكارك وحتى قراراتك ولذلك ستشعر بأنك مشوش. من الأفضل أن تؤجل اتخاذ أي قرارات اليوم فربما تتفاجأ بعض المشاكل، كل ما تحتاج إليه اليوم هو أن تتحلى بالهدوء وتبدأ في حل مشاكلك فورا.

المصدر:ارب حظ

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