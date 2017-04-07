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بالصور.. ماراثون للأطفال وألعاب ترفيهية احتفالاً بيوم اليتيم في السويس

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مصراوي Masrawy

ماراثون للأطفال وألعاب ترفيهية احتفالاً بيوم اليتيم (1)ماراثون للأطفال وألعاب ترفيهية احتفالاً بيوم اليتيم (1)

ماراثون للأطفال وألعاب ترفيهية احتفالاً بيوم اليتيم (2)ماراثون للأطفال وألعاب ترفيهية احتفالاً بيوم اليتيم (2)

ماراثون للأطفال وألعاب ترفيهية احتفالاً بيوم اليتيم (3)ماراثون للأطفال وألعاب ترفيهية احتفالاً بيوم اليتيم (3)

ماراثون للأطفال وألعاب ترفيهية احتفالاً بيوم اليتيم (4)ماراثون للأطفال وألعاب ترفيهية احتفالاً بيوم اليتيم (4)

ماراثون للأطفال وألعاب ترفيهية احتفالاً بيوم اليتيم (5)ماراثون للأطفال وألعاب ترفيهية احتفالاً بيوم اليتيم (5)

ماراثون للأطفال وألعاب ترفيهية احتفالاً بيوم اليتيم (6)ماراثون للأطفال وألعاب ترفيهية احتفالاً بيوم اليتيم (6)

ماراثون للأطفال وألعاب ترفيهية احتفالاً بيوم اليتيم (7)ماراثون للأطفال وألعاب ترفيهية احتفالاً بيوم اليتيم (7)

ماراثون للأطفال وألعاب ترفيهية احتفالاً بيوم اليتيم (8)ماراثون للأطفال وألعاب ترفيهية احتفالاً بيوم اليتيم (8)

ماراثون للأطفال وألعاب ترفيهية احتفالاً بيوم اليتيم (9)ماراثون للأطفال وألعاب ترفيهية احتفالاً بيوم اليتيم (9)

ماراثون للأطفال وألعاب ترفيهية احتفالاً بيوم اليتيم (10)ماراثون للأطفال وألعاب ترفيهية احتفالاً بيوم اليتيم (10)

ماراثون للأطفال وألعاب ترفيهية احتفالاً بيوم اليتيم (11)ماراثون للأطفال وألعاب ترفيهية احتفالاً بيوم اليتيم (11)

ماراثون للأطفال وألعاب ترفيهية احتفالاً بيوم اليتيم (12)ماراثون للأطفال وألعاب ترفيهية احتفالاً بيوم اليتيم (12)

ماراثون للأطفال وألعاب ترفيهية احتفالاً بيوم اليتيم (13)ماراثون للأطفال وألعاب ترفيهية احتفالاً بيوم اليتيم (13)

السويس - حسام الدين أحمد:
نظمت جمعية شباب السويس للتنمية والأعمال الخيرية، عصر اليوم الجمعة، ماراثون للشباب بكورنيش السويس، بمشاركة 120 طفلاً، وذلك في إطار احتفال الجمعية بيوم اليتيم.

بدأ الاحتفال، عقب صلاة الجمعة، بتجمع الأطفال في أحد الأندية الاجتماعية بضاحية الملاحة، ثم استُهلت الفقرات الترفيهية في الحفل بمسرح للعرائس وتلوين وألعاب ترفيهية ومباراة كرة قدم، وتناول الأطفال وجبة الغداء ثم توجهوا في أتوبيسات لكورنيش السويس لبدء الماراثون .

من جهته، قال أحمد عامر، رئيس جمعية شباب السويس لـ "مصراوي": "إنه والقائمين على اليوم حرصوا على مشاركة كل الأطفال المنتمين لأسر تُوفي عائلها وفقًا للكشف المدرج به تلك الأسر".

وأشار إلى أنه سيجري تكريم الأطفال الفائزين في الماراثون بقاعة نادي غزل السويس، مع تقديم عروض ترفيهية أخرى لرسم البسمة على وجوه الأيتام.

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مصراوي Masrawy

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