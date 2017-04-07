ما هو صاروخ "توماهوك" الذي شنته أمريكا على مطار "الشعيرات" السوري؟ (رسم بياني)

القاهرة- (مصراوي):

أطلقت البحرية الأمريكية، فجر اليوم، الجمعة، 59 صاروخا من مدمرتين في شرق البحر المتوسط، مستهدفة مطار "الشعيرات" العسكري في سوريا.

وجاءت الضربة ردا على الهجوم الكيميائي الذي اتهمت واشنطن النظام السوري بتنفيذه على بلدة خان شيخون شمال غرب إدلب.

وسارع حلفاء واشنطن والمعارضة السورية إلى الترحيب بالضربة، بينما ندد بها كل من إيران وروسيا، حليفي دمشق.