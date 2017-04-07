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بالصور .. أهالي القناطر الخيرية ينظمون مؤتمرًا لمواجهة غلاء المهور

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مصراوي Masrawy

مؤتمر لمواجهة غلاء المهورمؤتمر لمواجهة غلاء المهور

مؤتمر لمواجهة غلاء المهورمؤتمر لمواجهة غلاء المهور

مؤتمر لمواجهة غلاء المهورمؤتمر لمواجهة غلاء المهور

القليوبية - أسامة علاء الدين:

نظم، اليوم الجمعة، عدد من الأهالي وكبار العائلات، بقرية قرنفيل، التابعة لمركز القناطر الخيرية، مؤتمرًا حول مواجهة غلاء المهور، وارتفاع تكاليف الزواج، بحضور المهندس مصطفى عباس السكرتير العام المساعد لمحافظة القليوبية، والقيادات الشرطية والدينية.

من جانبه؛، قال شريف عزازي المنسق العام: "إن الهدف من تنظيم المؤتمر، هو مناقشة آلية تنفيذ مبادرة لمواجهة ارتفاع تكاليف الزواج، والمغالاة في المهور، ما أدى إلى عزوف الشباب عن الإقبال على الزواج وارتفاع نسبة العنوسة، خاصة في ظل ارتفاع الأسعار، وقلة الدخل، وزيادة ضغوط الحياة وارتفاع معدلات البطالة".

وأضاف "عزازي" أن أهم المقترحات التي يتضمنها برنامج المؤتمر هي: إلغاء الشبكة أو جعلها اختيارية، والنيش بمشتملاته، والسفرة، وكذلك الاقتصار على شراء الضروري من الأجهزة الكهربائية، والمنزلية، وإلغاء العشاء يوم الحنة، و"الدي جي" عند العريس، وتقليل فرش عدد الحجرات قدر المستطاع، لتخفيف الأعباء على الشباب والمقبلين على الزواج.

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مصراوي Masrawy

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