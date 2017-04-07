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بالصور.. قافلة طبية للكشف المبكر عن "فيروس سي" بالأقصر

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مصراوي Masrawy

قافلة طبية للكشف المبكر عن فيروس سيقافلة طبية للكشف المبكر عن فيروس سي

قافلة طبية للكشف المبكر عن فيروس سيقافلة طبية للكشف المبكر عن فيروس سي

قافلة طبية للكشف المبكر عن فيروس سيقافلة طبية للكشف المبكر عن فيروس سي

قافلة طبية للكشف المبكر عن فيروس سيقافلة طبية للكشف المبكر عن فيروس سي

قافلة طبية للكشف المبكر عن فيروس سيقافلة طبية للكشف المبكر عن فيروس سي

قافلة طبية للكشف المبكر عن فيروس سيقافلة طبية للكشف المبكر عن فيروس سي

الأقصر – محمد محروس:

نظمت مؤسسة ميدان الجنوب للتنمية والإعلام، بالشراكة مع مركز تحيا بالأقصر، اليوم الجمعة، قافلة طبية للكشف المبكر عن مرض فيروس سي بقرية الرياينة بمدينة أرمنت، شملت توقيع الكشف على400 حالة من القرية والقرى المجاورة، وذلك ضمن المبادرات التي تتبناها المؤسسة.

شارك في القافلة الطبية أشرف الهلالي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة ميدان الجنوب، وبعض أعضاء المؤسسة، ومسؤلي مركز تحيا مصر لعلاج فيروس سي بالأقصر.

وأشار الهلالي إلى إجراء الفحوصات الطبية للمرضى، الذين أعربوا عن دعمهم الكامل لأي عمل يسعى لمكافحة فيروس سي، مقدمين الشكر لمركز تحيا مصر بالأقصر على المساعدات التي يقدمها للمرضى.

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