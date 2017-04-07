مقتل 5 تكفيريين في 3 حوادث متفرقة بـ"الشيخ زويد"

القاهرة – مصراوي:

تمكنت القوات المسلحة، اليوم الجمعة، من تصفية خمسة عناصر تكفيرية بثلاثة مناطق متفرقة بمدينة الشيخ زويد، وأكد مصدر أمني أن القوات رصدت اختباء عنصر تكفيري بحوزته سلاح آلي ونظارة ميدان بمنطقة السابخة جنوب الشيخ زويد، وطاردته القوات قبل فراره، وحاول العنصر التكفيري الاشتباك مع القوات إلا أنها تمكنت من تصفيته.

كما تمكنت القوات من استهداف دراجتين ناريتين بمنطقة أبو فرج بالقرب من مربع نجد بمدينة الشيخ زويد، وتصفية 3 عناصر تكفيرية وحرق الدراجتين الناريتين.

ومنذ قليل، استطاعت القوات استهداف دراجة نارية يستقلها عنصر تكفيري أثناء مراقبته للقوات المتمركزة فوق تبة الصوالحة بمدينة الشيخ زويد، وحال فرار العنصر التكفيري باتجاه قرية جوز أبو رعد، جرت تصفيته بنيران القوات المتمركزة فوق التبة المذكورة.

من جهة أخرى، أشار المصدر الأمني إلى أن التحقيقات الجارية مع عناصر تكفيرية شديدة الخطورة المقبوض عليها مؤخرًا، كشفت عن انضمام أعداد كبيرة من عناصر "داعش" في سوريا إلى عناصر بيت المقدس بمدينة العريش ووسط سيناء، وأن العناصر المنضمة بعضهم يحملون الجنسيات المصرية وآخرون يحملون جنسيات أخرى عربية غير مدرجين على قوائم المطلوبين أمنيًا لدى مصر، ما سهل دخولهم إلى سيناء وانضمامهم لتنظيم بيت المقدس بالعريش ووسط سيناء.