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بالصور.. محافظ بورسعيد يشارك أطفال جمعية كفالة اليتيم الاحتفال بعيدهم

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مصراوي Masrawy

محافظ بورسعيد يشارك أطفال جمعية كفالة اليتيممحافظ بورسعيد يشارك أطفال جمعية كفالة اليتيم

محافظ بورسعيد يشارك أطفال جمعية كفالة اليتيم (2)محافظ بورسعيد يشارك أطفال جمعية كفالة اليتيم (2)

محافظ بورسعيد يشارك أطفال جمعية كفالة اليتيم (3)محافظ بورسعيد يشارك أطفال جمعية كفالة اليتيم (3)

محافظ بورسعيد يشارك أطفال جمعية كفالة اليتيم (4)محافظ بورسعيد يشارك أطفال جمعية كفالة اليتيم (4)

محافظ بورسعيد يشارك أطفال جمعية كفالة اليتيم (5)محافظ بورسعيد يشارك أطفال جمعية كفالة اليتيم (5)

محافظ بورسعيد يشارك أطفال جمعية كفالة اليتيم (6)محافظ بورسعيد يشارك أطفال جمعية كفالة اليتيم (6)

محافظ بورسعيد يشارك أطفال جمعية كفالة اليتيم (7)محافظ بورسعيد يشارك أطفال جمعية كفالة اليتيم (7)

محافظ بورسعيد يشارك أطفال جمعية كفالة اليتيم (8)محافظ بورسعيد يشارك أطفال جمعية كفالة اليتيم (8)

محافظ بورسعيد يشارك أطفال جمعية كفالة اليتيم (9)محافظ بورسعيد يشارك أطفال جمعية كفالة اليتيم (9)

بورسعيد - طارق الرفاعي:

شارك اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الجمعة، أطفال جمعية كفالة اليتيم الاحتفال بيوم اليتيم.

بدأ الاحتفال بالسلام الوطني، وقدمت فرقة كورال الجمعية عددًا من الفقرات الفنية والغنائية، أعرب عقبها محافظ بورسعيد، خلال كلمته، عن سعادته بتواجده وسط نزلاء الدار، مشددًا على ضرورة بذل مجهودات كبيرة لإدخال البهجة والسرور على قلوب أبنائنا الأيتام، والعمل على تلبية كافة احتياجاتهم ومتطالبتهم وتأهيلهم اجتماعيًا وثقافيًا وسلوكيًا ورياضيًا.

وأكد المحافظ على أنه يثق في قدرة أبنائه الأيتام على التفوق في جميع المجالات، مقدمًا الشكر إلى مسئولي جمعية كفالة اليتيم لحسن رعايتهم للأطفال.

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