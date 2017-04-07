رئيس الوزراء الفرنسي يوقع اتفاقيات تعاون في مكافحة الإرهاب مع تونس

تونس - (د ب أ):

وقع رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد، ونظيره الفرنسي برنار كازنوف اتفاقيات تعاون، اليوم الجمعة، من أجل تعزيز الجهود المشتركة للدولتين في مكافحة الإرهاب والتطرف.

وأجرى الشاهد اليوم في قصر الحكومة التونسية بالقصبة محادثات مع كازنوف، الذي وصل تونس مساء أمس الخميس، توجت بتوقيع اتفاقات تشمل التعاون في مكافحة الإرهاب الذي ضرب البلدين بقوة على مدار العامين الماضيين.

وجاء من بين الاتفاقات التي أعلنت عنها رئاسة الحكومة التونسية تحويل جزء من ديون بقيمة 30 مليون يورو تدين بها البلاد لفرنسا، إلى مشاريع تنموية في تونس.

وتعهدت فرنسا بتقديم مساعدات بقيمة 30 مليون يورو لفائدة القطاع الصحي والتعليم والبحث العلمي و135 مليون يورو لتمويل مشاريع في البنية التحتية وقطاع المياه عبر الوكالة الفرنسية للتعاون.

وأجرى كازنوف، في وقت سابق اليوم، محادثات مع الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي.

ومن المقرر أن يلتقي رئيس الوزراء الفرنسي برئيس البرلمان وعدد من ممثلي منظمات المجتمع المدني، وأن يزور متحف باردو الذي شهد هجوما إرهابيا في مارس 2015 مخلفا 21 قتيلا من السياح الأجانب.

ويشار إلى أن فرنسا تعرضت كذلك لهجمات إرهابية، منها مداهمة ثلاثة مسلحين مسرح باتاكلان في نوفمبر 2016 وقتلهم 90 شخصا، من بينهم أشخاصا توفوا متأثرين بجروحهم في الهجوم بعد ذلك.

وكان الهجوم جزءًا من سلسلة هجمات منسقة في أنحاء باريس أسفرت عن مقتل 130 شخصا.