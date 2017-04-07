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برلماني يطالب بتغليظ عقوبات التعدي على الأراضي الزراعية

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برلماني يطالب بتغليظ عقوبات التعدي على الأراضي الزراعية برلماني يطالب بتغليظ عقوبات التعدي على الأراضي الزراعية

التحرير

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طالب النائب أشرف عثمان، عضو لجنة الزراعة بالبرلمان،  بوقفة رادعة تجاه التعديات على الأراضي الزراعية، التي لم تتوقف لحظة منذ ثورة 25 يناير، والتهمت نحو نصف مليون فدان جتى الآن.

وطالب عضو اللجنة، بإعادة النظر في الإجراءات الخاصة بالبناء على الأراضي الزراعية ومكافحة الفساد الذي يسمح بالبناء، كما دعا إلى تغليظ العقوبات كما كانت متضمنة في قرارات الحاكم العسكري إبان إعلان حالة الطوارئ؛ للتصدي لهذه الظاهرة التي تكاد تودي بكامل الأراضي الخصبة الصالحة للزراعة.

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وأوضح أن استصلاح الدولة لمليون ونصف مليون فدان؛ لزيادة الرقعة الزراعية، يذهب هباءً في استمرار حالات البناء على الأراضي الزراعية، مؤكدًا أن الحكومة مطالبة بتنفيذ خطط الظهير الصحراوي للقرى، وإعادة تنظيم الأحوزة العمرانية لها، بما يتناسب مع الزيادة السكانية.

يذكر أن آخر تقرير أصدرته الإدارة المركزية لحماية الأراضى، التابع لقطاع الخدمات الزراعية، حول التعديات على الأراضي الزراعية الخصبة بالوادي والدلتا، سواء بالبناء والتجريف والتشوين، كشف أن مخالفات التعديات منذ ثورة يناير وحتى 2 من الشهر الحالي بلغت مليوناً و681 ألفا و308 حالات على مساحة من الأراضى بلغت 74 ألفا و792 فدانا.

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