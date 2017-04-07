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صور| أهالي «قرنفيل» ينظمون مؤتمرا لمواجهة ارتفاع تكاليف الزواج

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التحرير

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نظم عدد من الأهالي وكبار العائلات بقرية قرنفيل، التابعة لمركز القناطر الخيرية، محافظة القليوبية، مؤتمرًا، اليوم الجمعة، لمواجهة غلاء المهور وارتفاع تكاليف الزواج، بحضور مصطفى عباس، السكرتير العام المساعد لمحافظة القليوبية، والقيادات الشرطية والدينية وشباب الحملة.

قال شريف عزازي، مؤسس المبادرة والمنسق العام، إن الهدف من تنظيم المؤتمر مناقشة آلية تنفيذ مبادرة لمواجهة ارتفاع تكاليف الزواج والمغالاة في المهور، ما أدى إلى عزوف الشباب عن الإقبال على الزواج، وارتفاع نسبة العنوسة، خاصة في ظل ارتفاع الأسعار وقلة الدخل وزيادة ضغوط الحياة وارتفاع معدلات البطالة.

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أضاف عزازي، لـ"التحرير" أن أهم المقترحات التي يتضمنها برنامج المؤتمر إلغاء الشبكة أو جعلها اختيارية، والنيش بمشتملاته والسفرة، والاقتصار على شراء الضروري من الأجهزة الكهربائية والمنزلية، وإلغاء العشاء يوم الحنة، و"الدي جي" عند العريس والعروسة، وتقليل فرش عدد الحجرات قدر المستطاع.

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