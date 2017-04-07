6 طلبات إحاطه على مائدة «صحة البرلمان» الأسبوع المقبل

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تناقش لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمد العماري، يوم الإثنين المقبل، طلب الإحاطة المقدم من النائب خالد هلالي، بشأن مستشفى حميات إمبابة، وما تعانيه من فيروس غير معلوم، وطلب الإحاطة المقدم من النائبة ثريـا الشيخ، بشأن الوباء المنتشر بشبرا الخيمة ثاني.

وتعقد اللجنة اجتماعاً آخر يوم الثلاثاء؛ لمناقشة طلبا الإحاطة المقدمين من النائبة رانيا السادات، بشأن توفير الخدمات الطبية لأطفال مرضى حساسية القمح بمحافظة بورسعيد على نفقة الدولة، و سوء الخدمات الطبية المقدمة في المستشفيات الحكومية واقتراح استراتيجية إصلاح للمنظومة الطبية بمحافظة بورسعيد.

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ووفقاً لجدول أعمال اللجنة للاسبوع المقبل، تناقش أيضاً اللجنة الثلاثاء استكمال نظر مشروع القانون المقدم من النائب عبدالحميد الشيخ، وستين عضواً آخرين، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (3) لسنة 1985، الخاصة بتنظيم مزاولة مهنة العلاج الطبيعي، واستكمال نظر مشروع القانون المقدم من النائب عبدالحميد الشيخ، وستين عضواً آخرين ، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (3) لسنة 1985، بشأن تنظيم مزاولة مهنة العلاج الطبيعي، بالإضافة إلي استكمال مناقشة مشروعات القوانين بتعديل بعض أحكام قانون بمزاولة مهنة الصيدلة الصادر بالقانون رقم (127) لسنة 1955 المقدمة من السادة الأعضاء.

وتنظر اللجنة أيضا الأربعاء المقبل طلبات الإحاطـة المقدمة من النائب محمود أبو الخير بشأن عـدم إدراج مستشفى البلينا المركزي ضمن الإحلال والتجديد، وعـدم زيادة عدد ماكينات الغسيل الكُلوى بمستشفى البلينا، وطلب الإحاطة المقدم من النائب حمـادة غلاب بشأن، سوء الحالة الطبية بمستشفيات البحر الأحمر.