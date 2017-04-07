صور| محافظ قنا يشارك في فعاليات يوم اليتيم

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نظمت مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة قنا، اليوم الجمعة، مسيرة لـ30 طفلًا يتيمًا بـ"الطفطف" جابت شوارع مدينة قنا، احتفالًا بيوم اليتيم، بالتعاون مع مؤسسة أحمد جبرة للأطفال الأيتام، الجمعية الخيرية القبطية، وجمعية الشابات القبطيات.

استقبل عبد الحميد الهجان، محافظ قنا، كمال شلبي، السكرتير العام المساعد، حسين الباز، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، المسيرة، أمام الديوان العام للمحافظة، وقدم المحافظ قطع من الحلوى لهم.

قال الهجان إن المحافظة لا تألو جهدًا في تقديم الدعم للمؤسسات والجمعيات الأهلية، التي تضع اهتمامات الأيتام في مقدمة أولوياتها، للارتقاء بحياة الأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة، داعيًا منظمات المجتمع المدني ورجال الأعمال وأهل الخير لمساعدة الأطفال وتقديم كل ما يحتاجونه من رعاية وكفالة مالية لإدخال الفرحة والبهجة على قلوبهم.

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ويشهد المحافظ، مساء اليوم، الاحتفال الذي ستقيمه جمعية الأورمان الخيرية، بالتنسيق مع مديريتي الشئون الاجتماعية والتربية والتعليم بكورنيش النيل بمدينة قنا بمشاركة 7 جمعيات خيرية.





