أخبار عاجلة

محافظ دمياط لـ"مصراوي": فرص عمل جديدة للشباب بالقطاع الخاص -
محافظ الفيوم: وقف مدير المدرسة المتهم بالاعتداء على طفلة عن العمل -
بالصور.. أمطار غزيرة وبرق ورعد على محافظة بورسعيد -
عضو مجلس إدارة الأهلي: «رجال اليد» وعدوا فأوفوا -
بالفيديو.. سعد سمير وأجاي يرقصان في فرح مؤمن زكريا -
بالفيديو| لاعبو الأهلي يحتفلون بكأس السوبر لليد في حمام السباحة -
المدير الفني للفريق اليد بالأهلي: نستحق الفوز بالسوبر الإفريقي -
عماد وحيد: فوز «اليد» بالسوبر استكمال لسلسة انتصارات الأهلي -
كابتن كرة اليد بالأهلي: كنت واثقا من الفوز بالسوبر الإفريقي -
جولة إعادة بين حبيب وعسكر على مقعد «المصيلحي» بالشرقية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

صور| محافظ قنا يشارك في فعاليات يوم اليتيم

Google+ Print
صور| محافظ قنا يشارك في فعاليات يوم اليتيم صور| محافظ قنا يشارك في فعاليات يوم اليتيم

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

نظمت مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة قنا، اليوم الجمعة، مسيرة لـ30 طفلًا يتيمًا بـ"الطفطف" جابت شوارع مدينة قنا، احتفالًا بيوم اليتيم، بالتعاون مع مؤسسة أحمد جبرة للأطفال الأيتام، الجمعية الخيرية القبطية، وجمعية الشابات القبطيات.

استقبل عبد الحميد الهجان، محافظ قنا، كمال شلبي، السكرتير العام المساعد، حسين الباز، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، المسيرة، أمام الديوان العام للمحافظة، وقدم المحافظ قطع من الحلوى لهم.

قال الهجان إن المحافظة لا تألو جهدًا في تقديم الدعم للمؤسسات والجمعيات الأهلية، التي تضع اهتمامات الأيتام في مقدمة أولوياتها، للارتقاء بحياة الأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة، داعيًا منظمات المجتمع المدني ورجال الأعمال وأهل الخير لمساعدة الأطفال وتقديم كل ما يحتاجونه من رعاية وكفالة مالية لإدخال الفرحة والبهجة على قلوبهم.

شاهد أيضا

ويشهد المحافظ، مساء اليوم، الاحتفال الذي ستقيمه جمعية الأورمان الخيرية، بالتنسيق مع مديريتي الشئون الاجتماعية والتربية والتعليم بكورنيش النيل بمدينة قنا بمشاركة 7 جمعيات خيرية.

unnamed
s
f

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
عضو مجلس إدارة الأهلي: «رجال اليد» وعدوا فأوفوا

عضو مجلس إدارة الأهلي: «رجال اليد» وعدوا فأوفوا

بالفيديو.. سعد سمير وأجاي يرقصان في فرح مؤمن زكريا

بالفيديو.. سعد سمير وأجاي يرقصان في فرح مؤمن زكريا

بالفيديو| لاعبو الأهلي يحتفلون بكأس السوبر لليد في حمام السباحة

بالفيديو| لاعبو الأهلي يحتفلون بكأس السوبر لليد في حمام السباحة

المدير الفني للفريق اليد بالأهلي: نستحق الفوز بالسوبر الإفريقي

المدير الفني للفريق اليد بالأهلي: نستحق الفوز بالسوبر الإفريقي