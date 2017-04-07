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رئيس الوزراء يوافق على عقد ورش عمل لتطوير الصحة 20 أبريل

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رئيس الوزراء يوافق على عقد ورش عمل لتطوير الصحة 20 أبريل رئيس الوزراء يوافق على عقد ورش عمل لتطوير الصحة 20 أبريل

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قالت النائبة سيلفيا نبيل، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، إن رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، وافق على عقد ورشة عمل لوضع خطة عمل لتنفيذ استراتيجية لمنظومة الصحة في 20 أبريل، لافتة إلى أنها ستكون بحضور الدكتور سمير بانوب ومجدي إسحاق وسميح عامر وسامح مرقص، وممثلين من وزارات الصحة والتخطيط والتعليم العالي والبيئة والمالية والإسكان، وحضور الوزراء أنفسهم في أخر أيام الورشة.

وأوضحت سيلفيا نبيل، أن الورشة ستستمر ثلاثة أيام، للانتهاء من الاستراتيجية، بحضور علماء في الخارج، الذين بدأوا العمل عليها منذ الأول من شهر مارس قبل الماضي.

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يذكر أن أولى اجتماعات اللجنة المشكلة من رئاسة مجلس الوزراء، مع النائبة سيلفيا نبيل قد بدأت عملها في 2 يناير الماضي لبحث تفعيل المقترحات التي تقدمت بها لتطوير المنظومة الصحية في مصر، بحضور ممثلين عن عدة وازارات منها التعليم العالي والصحة والتخطيط، والمالية.

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