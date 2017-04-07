نائب يستنكر زيادة أسعار أكياس الدم بالمستشفيات الخاصة

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استنكر النائب عصام القاضي، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، رفع أسعار أكياس الدم للمستشفيات الخاصة من 90 إلى 450 جنيهًا، مؤكدًا أن هذا القرار سيزيد من الأعباء على المواطنين، ويعرض حياة الآلاف من المرضى للوفاة، خاصة الذين ينقل لهم الدم بشكل يومي مثل مرضى الفشل الكلوي ومرضى الأورام والطوارئ والحوادث.

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وأوضح القاضي، في بيان، اليوم الجمعة، أنه سيتقدم بطلب إحاطة في البرلمان لمناقشة قرار زيادة أسعار أكياس الدم، والوقوف على تداعيات هذا القرار، وأسباب اتخاذه في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، مشدداً على أن القرار مرفوض تمامًا، ولا يمكن المتاجرة بالدم الذي يحتاجه المرضى، ولابد أن يكون هناك وقفة لمراجعة منظومة بنوك الدم، وما يحدث فيها من خلل.