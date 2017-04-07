أخبار عاجلة

محافظ دمياط لـ"مصراوي": فرص عمل جديدة للشباب بالقطاع الخاص -
محافظ الفيوم: وقف مدير المدرسة المتهم بالاعتداء على طفلة عن العمل -
بالصور.. أمطار غزيرة وبرق ورعد على محافظة بورسعيد -
عضو مجلس إدارة الأهلي: «رجال اليد» وعدوا فأوفوا -
بالفيديو.. سعد سمير وأجاي يرقصان في فرح مؤمن زكريا -
بالفيديو| لاعبو الأهلي يحتفلون بكأس السوبر لليد في حمام السباحة -
المدير الفني للفريق اليد بالأهلي: نستحق الفوز بالسوبر الإفريقي -
عماد وحيد: فوز «اليد» بالسوبر استكمال لسلسة انتصارات الأهلي -
كابتن كرة اليد بالأهلي: كنت واثقا من الفوز بالسوبر الإفريقي -
جولة إعادة بين حبيب وعسكر على مقعد «المصيلحي» بالشرقية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

نائب يستنكر زيادة أسعار أكياس الدم بالمستشفيات الخاصة

Google+ Print
نائب يستنكر زيادة أسعار أكياس الدم بالمستشفيات الخاصة نائب يستنكر زيادة أسعار أكياس الدم بالمستشفيات الخاصة

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

استنكر النائب عصام القاضي، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، رفع أكياس الدم للمستشفيات الخاصة من 90 إلى 450 جنيهًا، مؤكدًا أن هذا القرار سيزيد من الأعباء على المواطنين، ويعرض حياة الآلاف من المرضى للوفاة، خاصة الذين ينقل لهم الدم بشكل يومي مثل مرضى الفشل الكلوي ومرضى الأورام والطوارئ والحوادث.

شاهد أيضا

وأوضح القاضي، في بيان، اليوم الجمعة، أنه سيتقدم بطلب إحاطة في البرلمان لمناقشة قرار زيادة أسعار أكياس الدم، والوقوف على تداعيات هذا القرار، وأسباب اتخاذه في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، مشدداً على أن القرار مرفوض تمامًا، ولا يمكن المتاجرة بالدم الذي يحتاجه المرضى، ولابد أن يكون هناك وقفة لمراجعة منظومة بنوك الدم، وما يحدث فيها من خلل.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
وزارة التموين تضيف 20 سلعة مدعمة للسلع التموينية – تعرف على السلع المدعمة وأسعارها

وزارة التموين تضيف 20 سلعة مدعمة للسلع التموينية – تعرف على السلع المدعمة وأسعارها

رئيس "المصرية للأسماك": طرح 20 طن بالمجمعات للمساهمة في خفض الأسعار

رئيس "المصرية للأسماك": طرح 20 طن بالمجمعات للمساهمة في خفض الأسعار

ألف كرتونة دواجن و10 آلاف كيلو أرز بأسعار مخفضة في سوهاج

ألف كرتونة دواجن و10 آلاف كيلو أرز بأسعار مخفضة في سوهاج

الصناعات المعدنية: تراجع أسعار المعادن غير الحديدية في بورصة لندن

الصناعات المعدنية: تراجع أسعار المعادن غير الحديدية في بورصة لندن