صور| «عناني» يحتفل بيوم اليتيم مع 1000 طفل في البحيرة

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شهد، اليوم الجمعة، اللواء مجدي عناني، السكرتير العام لمحافظة البحيرة، نائبًا عن المحافظة نادية عبده، الاحتفال بيوم اليتيم الذي أقامته جمعية الأورمان، بالتعاون مع مديرية الشئون الاجتماعية بالنادي الاجتماعي، في الاستاد الرياضي بدمنهور بمشاركة 1000 طفل من مدن ومراكز المحافظة.

رافق عناني اللواء السيد سعيد، السكرتير المساعد، حسني البشبيشي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، إبراهيم خضر، وكيل وزارة الشباب والرياضة، أحمد عبد المحسن، مدير فرع جمعية الأورمان، إيهاب عبد الله، رئيس مجلس إدارة نادي دمنهور، والقيادات التنفيذية بالمحافظة.

بدأ الاحتفال بماراثون من ميدان جلال قريطم حتى النادي الاجتماعي، ثم تناول وجبة الإفطار وإجراء مسابقات رياضية وثقافية للأطفال، ثم أقيم احتفال ترفيهي بالاستاد الرياضي قدم فيه عروض فنون شعبية وأراجوز وماسكات للأطفال.

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تم تكريم 10 أطفال من حفظة القرآن الكريم، 10 أطفال من المتفوقين علميًا، و5 أطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة المتفوقين رياضيًا، بإهدائهم شهادات تقدير وجوائز عينية ومادية.

























