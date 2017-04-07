صور| طهاة بورسعيد يصنعون «أطول ساندوتش في العالم» احتفالا بيوم اليتيم

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك تسجيل سجل عبر الفيسبوك سجل عبر تويتر اضف تعليق سجل دخولك لتتمكن من إضافة تعليق

يضع طهاة بورسعيد، المشاركين في إعداد أكبر ساندوتش في العالم، اليوم الجمعة، اللامسات النهائية لإعلان الانتهاء من إعداده، احتفالا بيوم اليتيم، ويصل طول الساندوتش إلى 1000 متر، بطول الممشى السياحي المطل على المجري الملاحى بقناة السويس.

يهدف المهرجان، الذي تنظمه الجمعية الفرعونية للطهاة مصر، وأحد مؤسسات المجتمع المدني بالمحافظة، إلى تنشيط السياحة ببورسعيد بطريقة مختلفة.

قال الشيف نبيل فاروق، المدير الإقليمى للجمعية، في تصريح صحفي: "شارك في تنفيذ وتجهيز الساندوتش أكثر من 150 شيف، وسيكفي لإطعام حوالى 3000 شخص"، مشيرًا إلى أنه بداية لإعداد وتجهيز فريق من الشيفات والطهاة، للمشاركة باسم بورسعيد في المسابقات الوطنية والدولية في فنون الطهى.

شاهد أيضا مزارات الإسكندرية السياحية تستقبل الأطفال مجانا في يوم اليتيم قناة السويس تحتفل بـ«يوم اليتيم» بمشاركة 1300 طفل اليوم.. الحديقة الثقافية للأطفال تحتفل بـ«يوم اليتيم» صور| تنظيم احتفالية بيوم اليتيم في مركز شباب الساحل بطور سيناء «القومي للمرأة»: في يوم اليتيم الأم البديلة ليست رفاهية صور| محافظ دمياط يشهد الاحتفال بيوم اليتيم

ومن المنتظر تنظيم مهرجان عقب الانتهاء من تنفيذ الساندوتش بمشاركة مؤسسات التكافل الاجتماعي والجمعيات الخيرية وبعض رجال الأعمال.













