أخبار عاجلة

محافظ دمياط لـ"مصراوي": فرص عمل جديدة للشباب بالقطاع الخاص -
محافظ الفيوم: وقف مدير المدرسة المتهم بالاعتداء على طفلة عن العمل -
بالصور.. أمطار غزيرة وبرق ورعد على محافظة بورسعيد -
عضو مجلس إدارة الأهلي: «رجال اليد» وعدوا فأوفوا -
بالفيديو.. سعد سمير وأجاي يرقصان في فرح مؤمن زكريا -
بالفيديو| لاعبو الأهلي يحتفلون بكأس السوبر لليد في حمام السباحة -
المدير الفني للفريق اليد بالأهلي: نستحق الفوز بالسوبر الإفريقي -
عماد وحيد: فوز «اليد» بالسوبر استكمال لسلسة انتصارات الأهلي -
كابتن كرة اليد بالأهلي: كنت واثقا من الفوز بالسوبر الإفريقي -
جولة إعادة بين حبيب وعسكر على مقعد «المصيلحي» بالشرقية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

صور| طهاة بورسعيد يصنعون «أطول ساندوتش في العالم» احتفالا بيوم اليتيم

Google+ Print

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

تسجيل سجل عبر الفيسبوك سجل عبر تويتر

اضف تعليق

سجل دخولك لتتمكن من إضافة تعليق

يضع طهاة بورسعيد، المشاركين في إعداد أكبر ساندوتش في العالم، اليوم الجمعة، اللامسات النهائية لإعلان الانتهاء من إعداده، احتفالا بيوم اليتيم، ويصل طول الساندوتش إلى 1000 متر، بطول الممشى السياحي المطل على المجري الملاحى بقناة السويس.

يهدف المهرجان، الذي تنظمه الجمعية الفرعونية للطهاة ، وأحد مؤسسات المجتمع المدني بالمحافظة، إلى تنشيط السياحة ببورسعيد بطريقة مختلفة.

قال الشيف نبيل فاروق، المدير الإقليمى للجمعية، في تصريح صحفي: "شارك في تنفيذ وتجهيز الساندوتش أكثر من 150 شيف، وسيكفي لإطعام حوالى 3000 شخص"، مشيرًا إلى أنه بداية لإعداد وتجهيز فريق من الشيفات والطهاة، للمشاركة باسم بورسعيد في المسابقات الوطنية والدولية في فنون الطهى.

شاهد أيضا
مزارات الإسكندرية السياحية تستقبل الأطفال مجانا في يوم اليتيممزارات الإسكندرية السياحية تستقبل الأطفال مجانا في يوم اليتيم قناة السويس تحتفل بـ«يوم اليتيم» بمشاركة 1300 طفلقناة السويس تحتفل بـ«يوم اليتيم» بمشاركة 1300 طفل اليوم.. الحديقة الثقافية للأطفال تحتفل بـ«يوم اليتيم»اليوم.. الحديقة الثقافية للأطفال تحتفل بـ«يوم اليتيم» صور| تنظيم احتفالية بيوم اليتيم في مركز شباب الساحل بطور سيناءصور| تنظيم احتفالية بيوم اليتيم في مركز شباب الساحل بطور سيناء «القومي للمرأة»: في يوم اليتيم الأم البديلة ليست رفاهية«القومي للمرأة»: في يوم اليتيم الأم البديلة ليست رفاهية صور| محافظ دمياط يشهد الاحتفال بيوم اليتيمصور| محافظ دمياط يشهد الاحتفال بيوم اليتيم

ومن المنتظر تنظيم مهرجان عقب الانتهاء من تنفيذ الساندوتش بمشاركة مؤسسات التكافل الاجتماعي والجمعيات الخيرية وبعض رجال الأعمال.

6336e5ef27.jpg
aed181c033.jpg
abe2cd04e3.jpg
8f90acd6fa.jpg
3af7f64e41.jpg
db67a8eeec.jpg
35cfb0914c.jpg

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
محافظ دمياط لـ"مصراوي": فرص عمل جديدة للشباب بالقطاع الخاص

محافظ دمياط لـ"مصراوي": فرص عمل جديدة للشباب بالقطاع الخاص

مساء dmc - د/ إلهام إبراهيم: ربط الكهرباء بين مصر والسعودية يعطي نتائج جيدة بسبب اختلاف وقت الذروة

مساء dmc - د/ إلهام إبراهيم: ربط الكهرباء بين مصر والسعودية يعطي نتائج جيدة بسبب اختلاف وقت الذروة

مساء dmc - مندوب مصر في مجلس الأمن: الحرب في سوريا خلقت ملاذآ آمنا لعشرات الآلاف من الإرهابيين

مساء dmc - مندوب مصر في مجلس الأمن: الحرب في سوريا خلقت ملاذآ آمنا لعشرات الآلاف من الإرهابيين

نشرة مصراوي: إعلان منفذي هجوم الكنيستين.. وإلغاء احتفالات عيد القيامة

نشرة مصراوي: إعلان منفذي هجوم الكنيستين.. وإلغاء احتفالات عيد القيامة