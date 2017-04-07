صور| طهاة بورسعيد يصنعون «أطول ساندوتش في العالم» احتفالا بيوم اليتيم
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يضع طهاة بورسعيد، المشاركين في إعداد أكبر ساندوتش في العالم، اليوم الجمعة، اللامسات النهائية لإعلان الانتهاء من إعداده، احتفالا بيوم اليتيم، ويصل طول الساندوتش إلى 1000 متر، بطول الممشى السياحي المطل على المجري الملاحى بقناة السويس.
يهدف المهرجان، الذي تنظمه الجمعية الفرعونية للطهاة مصر، وأحد مؤسسات المجتمع المدني بالمحافظة، إلى تنشيط السياحة ببورسعيد بطريقة مختلفة.
قال الشيف نبيل فاروق، المدير الإقليمى للجمعية، في تصريح صحفي: "شارك في تنفيذ وتجهيز الساندوتش أكثر من 150 شيف، وسيكفي لإطعام حوالى 3000 شخص"، مشيرًا إلى أنه بداية لإعداد وتجهيز فريق من الشيفات والطهاة، للمشاركة باسم بورسعيد في المسابقات الوطنية والدولية في فنون الطهى.
ومن المنتظر تنظيم مهرجان عقب الانتهاء من تنفيذ الساندوتش بمشاركة مؤسسات التكافل الاجتماعي والجمعيات الخيرية وبعض رجال الأعمال.