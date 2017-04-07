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الطيب: أبواب الأزهر مفتوحة ليتامى مصر

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الطيب: أبواب الأزهر مفتوحة ليتامى مصر الطيب: أبواب الأزهر مفتوحة ليتامى مصر

التحرير

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قال الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشَّريف، إنه يساند الأيتام في  والعالم العربى والإسلامى، وذلك في يوم اليتيم الذي يوافق الجمعة الأولى من شهر أبريل كل عام، مؤكدًا أن أبواب الأزهر مفتوحة ليتامى مصر؛ لتقديم يد العون لهم فيما يحتاجون.

وأعرب الطيب، عن تضامنه الكامل ودعمه لكل الأيتام، منوهًا بأن رعاية اليتيم وكفالته حثت عليها الشريعة الإسلامية، بل وكافة الشرائع السماوية والأعراف الإنسانية، وأوصى بها النبى  (ص)، وجعل منزلة كافِلِ اليتيم فى الجنة بالقُرب منه، حيث قال: «أَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيمِ كَهَاتَيْنِ فِى الْجَنَّةِ، وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى».

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وأشار إلى أن الحفاظ على اليتيم والاهتمام بقضاياه يصونه من التشرد والتطرف ومشكلات أخرى، لا يظهر خطرها إلا فى المستقبل، داعيًا جميع الحكومات والمنظمات المحلية والإقليمية والدولية والهيئات الحقوقية، إلى ضرورة العمل على تأمين الرعاية والكفالة الشاملة لليتامى، وبذل المزيد من الجهود لإدخال الفرحة والسرور عليهم، وتأهيلهم ليصبحوا أيادى فاعلة فى البناء والتنمية بمجتمعاتهم، والاستفادة من طاقاتهم الإيجابية فى خدمة الأوطان.

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