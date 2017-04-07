شوقي السعيد يثير غضب جماهير الزمالك بـ«صورة» على إنستجرام

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نشر شوقي السعيد لاعب الزمالك الحالي، والإسماعيلي السابق، صورة له عبر حسابه على "إنستجرام"، بقميص الدراويش، معلقا عليها: "أحلى أيام حياتى، الحمد لله".

وأثارت الصورة غضب جماهير القلعة البيضاء، ليتلقى شوقي فيها بعض التعليقات، التي قرر بعدها حذف الصورة.

وانضم السعيد للزمالك قادما من الدراويش، العام الماضي، فى فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

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يذكر أن الزمالك يحتل المركز الرابع بجدول المسابقة، برصيد 40 نقطة، بفارق 18 نقطة عن غريمه التقليدي الأهلي، الذي يحتل صدارة الدوري برصيد 58 نقطة.