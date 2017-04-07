رضا عبد العال: «فِكر الجوهري بِِِِِِطل.. وكوبر لازم يمشي»

التحرير

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شن رضا عبد العال، لاعب الأهلي والزمالك السابق، هجومًا عنيفًا، على الأرجنتيني هيكتور كوبر، المدير الفني للمنتخب الوطني.



وقال عبد العال، في تصريحات خاصة لـ«التحرير»: «لنا الله من كوبر، لكن هقول إيه أرزاق، وفكره زي فكر الجوهري، ودا كان زمان وانتهى وبِطل، دلوقتي الكرة استحواذ واستلام وتسلم».

وأضاف لاعب الأهلي والزمالك السابق: «كوبر كان لازم يمشي ويمسك حسام حسن، بعد كأس الأمم الأفريقية الجابون 2017 بعد الخسارة من الكاميرون في النهائي 2-1».

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وتابع عبد العال: «أمامنا فرصة كيرة نتأهل ونلعب كأس العالم 2018 في روسيا، لكن مع كوبر ده مش هنتأهل، وهنرجع نندم تاني، ويا ريت المسؤولين في اتحاد الكرة يعرفوا إن المكاسب دي ماتغرناش، مثل ما حدث مع الأمريكي بوب برادلي».