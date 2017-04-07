السودان يفرض تأشيرة دخول على المصريين الذكور من سن 18 إلى 50 عاما

الخرطوم - (أ ش أ)

قررت الحكومة السودانية فرض تأشيرة دخول على حملة جوازات السفر المصرية القادمين من مصر إلى السودان، اعتبارا من اليوم الجمعة، وذلك للذكور فقط في الفئة العمرية بين 18 و50 عاما.

وقال المتحدث باسم الخارجية السودانية السفير قريب الله خضر، إنه يسمح للنساء والأطفال، وكذلك الفئات العمرية من سن 50 عاما فما فوق، من حملة الجوازات المصرية القادمين من مصر، بالدخول للسودان دون الحصول على تأشيرة.

وأوضح خضر أن التأشيرة ستمنح لحملة الجوازات المصرية مجانا، لافتا إلى أن مثل هذا القرار مطبق فعليا على السودانيين عند دخول مصر.