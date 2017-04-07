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تجربتي في فقدان شحوم المؤخرة و الفخذين شاركوني نجاحي

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تجربتي في فقدان شحوم المؤخرة و الفخذين شاركوني نجاحي تجربتي في فقدان شحوم المؤخرة و الفخذين شاركوني نجاحي

هي تجربه ناجحه لعضوة نشاركها و اياكم على مجلة فقط عليكم تطبيق الموجود كما هو دون اي تغيير لتنجحوا مثل صاحبة التجربة و بالتوفيق للجميع هذا الرجيم ينقص من 10 الى 15 كيلو في الشهر .

هذا الرجيم يعتمد على شوربة تؤكل مرتين في اليوم و برنامج غذائي .

تحضير شوربة الرجيم

طريقة التحضير

5 حبات لفت .
2 عود كرفس.
2 جزر .
2 بصل .
5فصوص ثوم .
توابل عطرية حسب الرغبة .
نقطعهم قطع متوسطه و نضعهم في 3 اكواب ماء مغلي على نار هادئة .
يمكن اضافة الماء بنصف كوب اذا لم تطهى الخضار
الافضل اكل الشوربة دون خلط الخضار اما اذا لم نستطع فنخلطها بالخلاط .
يمكن اضافة الليمون لتحسين الطعم .
فالملح ممنوع و ايضا

البرنامج الغذائي

الافطار
3 حبات كيوي او اجاص او مزيج بينهما
بعد ساعة 2 بيض مغلي

 

الغذاء
طبق شوربة + صدر دجاج مشوي او سمك مشوي

العشاء
طبق شوربة + طبق سلطة

ما بين الوجبات

زبادي من 1 علبة الى 3 علبه يوميا

اساسيات في الرجيم

شرب لترين من الماء
المشي ساعة يومين
التوقف عن الاكل 7 مساء
النوم 8 ساعات

 

المصدر :مجلةرجيم

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