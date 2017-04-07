تجربتي في فقدان شحوم المؤخرة و الفخذين شاركوني نجاحي

هي تجربه ناجحه لعضوة نشاركها و اياكم على مجلة رجيم فقط عليكم تطبيق الموجود كما هو دون اي تغيير لتنجحوا مثل صاحبة التجربة و بالتوفيق للجميع هذا الرجيم ينقص من 10 الى 15 كيلو في الشهر .
هذا الرجيم يعتمد على شوربة تؤكل مرتين في اليوم و برنامج غذائي .
تحضير شوربة الرجيم
طريقة التحضير
5 حبات لفت .
2 عود كرفس.
2 جزر .
2 بصل .
5فصوص ثوم .
توابل عطرية حسب الرغبة .
نقطعهم قطع متوسطه و نضعهم في 3 اكواب ماء مغلي على نار هادئة .
يمكن اضافة الماء بنصف كوب اذا لم تطهى الخضار
الافضل اكل الشوربة دون خلط الخضار اما اذا لم نستطع فنخلطها بالخلاط .
يمكن اضافة الليمون لتحسين الطعم .
فالملح ممنوع و الدهون ايضا
البرنامج الغذائي
الافطار
3 حبات كيوي او اجاص او مزيج بينهما
بعد ساعة 2 بيض مغلي
الغذاء
طبق شوربة + صدر دجاج مشوي او سمك مشوي
العشاء
طبق شوربة + طبق سلطة
ما بين الوجبات
زبادي من 1 علبة الى 3 علبه يوميا
اساسيات في الرجيم
شرب لترين من الماء
المشي ساعة يومين
التوقف عن الاكل 7 مساء
النوم 8 ساعات
المصدر :مجلةرجيمإعلان - Ads إعلان - Ads