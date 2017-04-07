تجربتي في فقدان شحوم المؤخرة و الفخذين شاركوني نجاحي

شيماء مصطفى

هي تجربه ناجحه لعضوة نشاركها و اياكم على مجلة رجيم فقط عليكم تطبيق الموجود كما هو دون اي تغيير لتنجحوا مثل صاحبة التجربة و بالتوفيق للجميع هذا الرجيم ينقص من 10 الى 15 كيلو في الشهر .

هذا الرجيم يعتمد على شوربة تؤكل مرتين في اليوم و برنامج غذائي .

تحضير شوربة الرجيم

طريقة التحضير

5 حبات لفت .

2 عود كرفس.

2 جزر .

2 بصل .

5فصوص ثوم .

توابل عطرية حسب الرغبة .

نقطعهم قطع متوسطه و نضعهم في 3 اكواب ماء مغلي على نار هادئة .

يمكن اضافة الماء بنصف كوب اذا لم تطهى الخضار

الافضل اكل الشوربة دون خلط الخضار اما اذا لم نستطع فنخلطها بالخلاط .

يمكن اضافة الليمون لتحسين الطعم .

فالملح ممنوع و الدهون ايضا

البرنامج الغذائي

الافطار

3 حبات كيوي او اجاص او مزيج بينهما

بعد ساعة 2 بيض مغلي

الغذاء

طبق شوربة + صدر دجاج مشوي او سمك مشوي

العشاء

طبق شوربة + طبق سلطة

ما بين الوجبات

زبادي من 1 علبة الى 3 علبه يوميا

اساسيات في الرجيم

شرب لترين من الماء

المشي ساعة يومين

التوقف عن الاكل 7 مساء

النوم 8 ساعات

المصدر :مجلةرجيم

شبكةعيونالإخبارية

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