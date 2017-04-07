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المشروب السحري لسد الشهية و تنقية البشرة و طرد الغازات

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المشروب السحري لسد الشهية و تنقية البشرة و طرد الغازات المشروب السحري لسد الشهية و تنقية البشرة و طرد الغازات

المشروب السحري لسد الشهية و تنقية البشرة و طرد الغازات ..نعم هذا المشروب عظيم الفائدة نقدمه لكم في اكل صحي لمجلة .

مكونات المشروب بسيطة جدا كما انه طعمه مقبول .نستخدم هذا المشراب مرتين في اليوم قبل الغذاء و قبل العشاء بنصف ساعة فهو مشبع ايضا و مفيد جدا للجسم اثناء الرجيم خصوصا الوجه اذ يعطيه حيوية و لمعانا و يمنع ترهله

المشروب السحري لسد الشهية و تنقية البشرة و طرد الغازات

مكونات المشروب السحري لسد الشهية و تنقية البشرة و طرد الغازات

2 جزر

تفاحة او برتقاله

 

ملعقة زيت زيتون

نصف ملعقة زنجبيل

ملعقة عسل النحل.

 

تحضير المشروب السحري لسد الشهية و تنقية البشرة و طرد الغازات

نقطع الجزر و التفاح قطع صغيرة جدا و نضيف باقي المكونات مع كوبين ماء و نخلطهم جيدا بالخلاط .

 

المصدر : مجلةرجيم

 

 

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