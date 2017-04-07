المشروب السحري لسد الشهية و تنقية البشرة و طرد الغازات ..نعم هذا المشروب عظيم الفائدة نقدمه لكم في اكل صحي لمجلة رجيم .
مكونات المشروب بسيطة جدا كما انه طعمه مقبول .نستخدم هذا المشراب مرتين في اليوم قبل الغذاء و قبل العشاء بنصف ساعة فهو مشبع ايضا و مفيد جدا للجسم اثناء الرجيم خصوصا الوجه اذ يعطيه حيوية و لمعانا و يمنع ترهله
المشروب السحري لسد الشهية و تنقية البشرة و طرد الغازات
مكونات المشروب السحري لسد الشهية و تنقية البشرة و طرد الغازات
2 جزر
تفاحة او برتقاله
ملعقة زيت زيتون
نصف ملعقة زنجبيل
ملعقة عسل النحل.
تحضير المشروب السحري لسد الشهية و تنقية البشرة و طرد الغازات
نقطع الجزر و التفاح قطع صغيرة جدا و نضيف باقي المكونات مع كوبين ماء و نخلطهم جيدا بالخلاط .
المصدر : مجلةرجيم