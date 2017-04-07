«شيفروليه» تستعين بالجامعات لتطوير سيارتها «بولت» ذاتية القيادة

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سمحت شركة "شيفروليه" الأمريكية، بتجربة الجامعات والمدارس لصناعة سيارتها الكهربية ذاتية القيادة "بولت"، وذلك في إطار سعيها للاستفادة من الدراسات التقنية في ذلك المجال.

وبحسب شبكة "CNET”، فإن الشركة الأمريكية تزود المدارس والجامعات العاكفة على دراسة تقنيات تشغيل السيارات ذاتية القيادة، أملًا في الوصول إلى صيغة تقنية جديدة تعجل بإمكانية طرحها للسيارة الكهربية.

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وحرصت شيفروليه على خلق أجواء تنافسية بين الجامعات المختلفة، للوصول إلى دراسات حديثة للسيارات ذاتية القيادة، والتي بدورها تمثل النظرة المستقبلية لمؤسسة جنرال موتورز على مستوى الأسواق العالمية.

وكانت العديد من الشركات العالمية قد أعلنت دخولها بقوة في مجال صناعة السيارات ذاتية القيادة بشكل رئيسي، غير أنها لا تزال تسعى لإيجاد صيغة تقنية تتوافق مع إيقاع السيارات والأشخاص أثناء السير.