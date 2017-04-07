ننتظرها في 2021.. أحدث جهود الشركات العالمية في السيارات ذاتية القيادة

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منذ الإعلان الأول عن التقنية الحديثة، تصدرت السيارات ذاتية القيادة قائمة أولويات العديد من الشركات العالمية الرائدة في تلك الصناعة، خاصة وأن تقليل الاعتماد على العنصر البشري في مختلف مجالات الحياة بات هو السمة الغالبة لأهداف التكنولوجيا في العصر الحديث.

وعلى الرغم من دخول العديد من الشركات العالمية في مجال صناعة السيارات ذاتية القيادة، فإن العديد منها استطاع تحقيق تقدم ملحوظ في هذا المجال، وإن كان الأمر برمته لا يزال مجرد فكرة ليست قابلة للتنفيذ، وفي هذا السياق، نستعرض الخطوات الرئيسية التي قامت بها الشركات العالمية في مجال صناعة السيارات ذاتية القيادة..

مرسيدس

واحدة من الشركات العالمية التي تسير بخطى واثقة نحو حلم صناعة سيارة ذاتية القيادة، وأعلنت الشركة الألمانية أنها ستنهي كافة الاختبارات الخاصة بالسيارة التي لا تعتمد على العنصر البشري بشكل رئيسي بحلول عام 2021، لاسيما وأنها تعكف على زيادة السرعة الخاصة بهذا النوع من السيارات، ليتناغم مع طابع الرفاهية والسيارات الفاخرة التي تنتجها مرسيدس.

نيسان – رينو

اكتفى التحالف الفرنسي الياباني لدعم التقنيات الجديدة في إصدارات منتجة حديثًا بشكل تقليدي، دون تخصيص خط إنتاج لسيارات ذاتية القيادة، حيث من المتوقع أن يزود تحالف "نيسان – رينو" سياراته الحديثة بتقنية القيادة الآلية، مع إتاحة الفرصة لتدخل العنصر البشري في حالات الطواريء.

فورد

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استطاعت الشركة الأمريكية، أن تظهر على رأس الشركات التي تطور فكرة القيادة الآلية للسيارات، حيث حصلت على المركز الأول في دراسة عالمية للشركات الأكثر اهتمامًا بالسيارات ذاتية القيادة، وهو الأمر الذي لا تزال تسعى الشركة لتفعيله بشكل أساسي على مستوى الإصدارات العالمية.

شيفروليه

تولي الشركة الأمريكية، التابعة لمؤسسة "جنرال موتورز" العملاقة، اهتمامًا واضحًا بمجال صناعة السيارات ذاتية القيادة بشكل أساسي، غير أنها لا تزال تسعى لتطوير التقنية الحديثة، بما يتناسب مع متطلبات السوق وأساليب القيادة البشرية، الأمر الذي يمثل صعوبات بالغة للشركة الأمريكية في طريقها نحو امتلاك سيارة ذاتية القيادة في السوق العالمي.

فولفو

لم تقدم الشركة السويدية خطط طموحة حول امتلاك سيارة ذاتية القيادة في المستقبل القريب، غير أنها تسعى لتقديم الدعم التقني للعديد من الشركات التي تعكف على بناء سيارة آلية القيادة مثل "أريزونا" و"أوبر".

جوجل

قد تكون الشركة صاحبة التقدم الأسرع والأكثر وضوحًا، إلا أنها لا تزال تعاني من بعض العقبات، على رأسها مستشعرات الأداء الحركي للسيارات المختلفة، وهو الأمر الذي قد يصعب من مهامها على المستقبل القريب.