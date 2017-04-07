اجتماع عاجل لفريق عمل وقف اطلاق النار في سوريا اليوم بجنيف

جنيف- (أ ش أ):

أعلن مكتب ستافان دى ميستورا المبعوث الخاص للأمم المتحدة لسوريا أنه يتابع تطورات الوضع في سوريا بشكل مكثف وكامل.

وقال دي ميتسورا في بيان مساء اليوم الجمعة إن الاجتماع الطارئ لفريق العمل المعنى بوقف إطلاق النار سوف ينعقد في وقت لاحق اليوم الجمعة في جنيف بطلب من الاتحاد الروسى.

وأشار إلى أنه سوف يترأس الاجتماع الذي يضم الشريكين الرئيسيين الولايات المتحدة وروسيا .

وأضاف انه لن يدلى بأية تعليقات أخرى في الوقت الراهن فيما يتعلق بالتطورات العسكرية الأخيرة في سوريا.