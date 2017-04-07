اجتماع عاجل لمجموعة العمل الدولية حول سوريا بطلب من موسكو

(أ ف ب):

أعلن مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا، ستافان دي ميستورا، أن مجموعة العمل الدولية حول سوريا ستجتمع اليوم الجمعة، بطلب من روسيا بعد الضربة الأمريكية التي استهدفت قاعدة الشعيرات في حمص بعد ثلاثة أيام من هجوم كيميائي في إدلب.

وقال مكتب دي ميستورا في بيان أن "لجنة وقف إطلاق النار في مجموعة العمل الدولية حول سوريا ستعقد اجتماعًا عاجلًا في وقت لاحق اليوم، والذي سيترأسه المبعوث الخاص، موضحًا "روسيا الرئيس المشارك للمجموعة طلبت عقد الاجتماع ووافقت عليه الولايات المتحدة الرئيس المشارك أيضًا".