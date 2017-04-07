الشرطة السويدية تغلق مبان حكومية في ستوكهولم عقب عملية الدهس

ستوكهولم - (د ب أ):

أغلقت سلطات الأمن السويدية، اليوم الجمعة، عددًا من المباني المهمة وسط العاصمة ستوكهولم على خلفية عملية الدهس التي ترجح الشرطة أنه عمل إرهابي.

وبحسب بيانات الشرطة، تم إغلاق مجمع "روزنباد"، مقر الحكومة السويدية، ومبنى البرلمان والقصر الملكي.

كما تم وقف حركة القطارات وسط المدينة.

وأعلن رئيس الوزراء السويدى ستيفان لوفين اليوم، أن كل شىء يشير إلى وقوع هجوم إرهابى، وأن شخصين لقيا حتفهما فى حادث الدهس الذى تم تنفيذه بشاحنة فى وسط مدينة ستوكهولم .

وكانت تقارير إعلامية ذكرت أن الشاحنة دهست جمعًا من المارة في أحد شوارع التسوق الرئيسية، ثم اصطدمت بأحد المتاجر.