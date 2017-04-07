أخبار عاجلة

محافظ دمياط لـ"مصراوي": فرص عمل جديدة للشباب بالقطاع الخاص -
محافظ الفيوم: وقف مدير المدرسة المتهم بالاعتداء على طفلة عن العمل -
بالصور.. أمطار غزيرة وبرق ورعد على محافظة بورسعيد -
عضو مجلس إدارة الأهلي: «رجال اليد» وعدوا فأوفوا -
بالفيديو.. سعد سمير وأجاي يرقصان في فرح مؤمن زكريا -
بالفيديو| لاعبو الأهلي يحتفلون بكأس السوبر لليد في حمام السباحة -
المدير الفني للفريق اليد بالأهلي: نستحق الفوز بالسوبر الإفريقي -
عماد وحيد: فوز «اليد» بالسوبر استكمال لسلسة انتصارات الأهلي -
كابتن كرة اليد بالأهلي: كنت واثقا من الفوز بالسوبر الإفريقي -
جولة إعادة بين حبيب وعسكر على مقعد «المصيلحي» بالشرقية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

السويد تعتقل مشتبها فيه بتنفيذ عملية الدهس في ستوكهولم

Google+ Print
السويد تعتقل مشتبها فيه بتنفيذ عملية الدهس في ستوكهولم السويد تعتقل مشتبها فيه بتنفيذ عملية الدهس في ستوكهولم

مصراوي Masrawy

الشرطة السويدية

القاهرة- (مصراوي):

أفادت وسائل وتقارير إعلامية بأن الشرطة السويدية اعتقلت مشتبها فيه بتنفيذ عملية الدهس في ستوكهولم.

وأشارت وسائل إعلام سويدية إلى سماع أصوات طالقات نارية بعد عملية الدهس.

وأعلن رئيس الوزراء السويدي ستيفان لوفين، أن كل شىء يشير إلى وقوع هجوم إرهابى، وأن شخصين لقيا حتفهما في حادث الدهس الذى تم تنفيذه بشاحنة في وسط ستوكهولم .

وكانت تقارير إعلامية سويدية ذكرت أن شاحنة دهست جمعا من المارة في أحد الشوارع الرئيسية للتسوق بالعاصمة السويدية ستوكهولم.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
محافظ دمياط لـ"مصراوي": فرص عمل جديدة للشباب بالقطاع الخاص

محافظ دمياط لـ"مصراوي": فرص عمل جديدة للشباب بالقطاع الخاص

محافظ الفيوم: وقف مدير المدرسة المتهم بالاعتداء على طفلة عن العمل

محافظ الفيوم: وقف مدير المدرسة المتهم بالاعتداء على طفلة عن العمل

بالصور.. أمطار غزيرة وبرق ورعد على محافظة بورسعيد

بالصور.. أمطار غزيرة وبرق ورعد على محافظة بورسعيد

غلق طريق "الخارجة أسيوط" بسبب العواصف

غلق طريق "الخارجة أسيوط" بسبب العواصف