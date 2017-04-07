السويد تعتقل مشتبها فيه بتنفيذ عملية الدهس في ستوكهولم

القاهرة- (مصراوي):

أفادت وسائل وتقارير إعلامية بأن الشرطة السويدية اعتقلت مشتبها فيه بتنفيذ عملية الدهس في ستوكهولم.

وأشارت وسائل إعلام سويدية إلى سماع أصوات طالقات نارية بعد عملية الدهس.

وأعلن رئيس الوزراء السويدي ستيفان لوفين، أن كل شىء يشير إلى وقوع هجوم إرهابى، وأن شخصين لقيا حتفهما في حادث الدهس الذى تم تنفيذه بشاحنة في وسط ستوكهولم .

وكانت تقارير إعلامية سويدية ذكرت أن شاحنة دهست جمعا من المارة في أحد الشوارع الرئيسية للتسوق بالعاصمة السويدية ستوكهولم.