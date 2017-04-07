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بالصور.. 4 آلاف طفل يحتلفون بيوم اليتيم في "دريم بارك"

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تصوير أحمد النجار وعلاء القصاص:

نظمت جميعة الأرومان الخيرية، اليوم الخميس، رحلة ترفيهية لـما يقرب من 4 آلاف طفل، بمناسبة الاحتفال بيوم اليتيم.

وتضمنت الرحلة الذهاب إلى مدينة ملاهي "دريم بارك"، بمدينة السادس من أكتوبر.

يُحتفل بيوم اليتيم في أول يوم جمعة من أبريل من كل عام.

ويُشار إلى أن يوم اليتيم بدأ كفكرة من أحد متطوعي جمعية الأورمان الخيرية في القاهرة عام 2004م، بتخصيص حفل للترفيه عن الأيتام الذين لا يجدون مأوى ويعانون الوحدة والظروف المعيشية القاسية.

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