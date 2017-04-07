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«الذهب لا يصدأ».. صراع إنجليزي لضم «عجوز سندرلاند»

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«الذهب لا يصدأ».. صراع إنجليزي لضم «عجوز سندرلاند» «الذهب لا يصدأ».. صراع إنجليزي لضم «عجوز سندرلاند»

التحرير

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ذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية، اليوم الجمعة، أن الدولي الإنجليزي جيرمان ديفو، مهاجم سندرلاند، يعد محط أنظار العديد من أندية البريميرليج، لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وأضافت الصحيفة، أن الدولي الإنجليزي صاحب الـ 34 عامًا، يتصارع عليه كل من وست هام يونايتد، بقيادة مدربه سلافين بيانيتش، ونيوكاسل يونايتد، بقيادة مدربه رفائيل بينيتز، علاوة على نادي بورنموث، بقيادة مديره الفني إيدي هاو.

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جدير بالذكر بأن ديفو شارك هذا الموسم مع سندرلاند، في 30 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، بعدد دقائق بلغ 2.693 دقيقة، وسجل خلالهم 14 هدفًا، وصنع هدفين.

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التحرير

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